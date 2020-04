Dasinger Freibad wird umgebaut, auch wenn Gäste ausbleiben

Plus Der Dasinger Bauausschuss hat zahlreiche Projekte auf der Agenda, die nicht warten konnten. Doch nicht alles wurde genehmigt.

Es war die letzte Sitzung des aktuellen Dasinger Bauausschusses. Und eine unter besonderen Umständen: Für die Vorsichtigen hatte die Gemeinde Schutzmasken bereitgestellt. Zudem mussten alle Ausschussmitglieder den Mindestabstand einhalten. Erich Nagl erklärte, dass diese Sitzung auch unter den widrigen Umständen nötig gewesen sei: „Die Tagesordnung ließ sich trotz Corona nicht verschieben“, sagte Dasings Noch-Bürgermeister.

Dazu gehört insbesondere das Dasinger Freibad. Wegen der Corona-Pandemie könnte es sein, dass es in diesem Jahr nicht mehr genutzt wird. Diesen Umstand ließen die Mitglieder in ihre Entscheidung miteinfließen.

Denn zwar werden die zu sanierenden Duschen wohl nicht von Schwimmbadgängern gebraucht. Dafür sei es möglich, dass die Sportvereine in naher Zukunft wieder den Betrieb aufnehmen und dann die Duschen brauchen könnten, erklärte Bürgermeister Nagl.

Bauausschuss Dasing: Größere Kabinen im Schwimmbad?

Zudem sind die Kosten für die Duschen bereits im diesjährigen Haushalt eingeplant. Schließlich war bei der Erstellung des Haushaltes das Ausmaß der Krise nicht abzusehen. Wegen der unklaren Situation entschied der Bauausschuss jedoch, den geplanten Neubau der Umkleidekabinen auf kommendes Jahr zu verschieben.

Der designierte Bürgermeister Andreas Wiesner regte zudem an, die Zahl der Kabinen von acht auf fünf zu reduzieren und diese dafür zu vergrößern. Diese Maßnahme ist laut Wiesner gerade für Familien mit Kindern gedacht. Den Einwand gibt der Bauausschuss als Anregung an das Bauamt weiter. Die Kosten werden auf etwa 30.000 Euro taxiert.

Kita Dasing: Neue Böden, dickere Fenster

Auch die Dasinger Kita wird saniert. Neben Malerarbeiten, der Erneuerung des Bodenbelags und der Sprechanlage gab es eine Abstimmung bezüglich der Fenster. Diese sollen nach Ansicht des Bauausschusses dreifach statt zweifach verglast sein. Da erstere Option lediglich 1300 Euro mehr koste, sei eine Dreifachverglasung nachhaltiger. Die Bauaufträge gingen an verschiedene Firmen aus dem Landkreis.

Des Weiteren werden Rohre in Am Westerhof und der Dorfstraße in Rieden verlegt. Um in Zukunft ohne weitere Kosten eine DSL-Leitung verlegen zu können, werden dafür Leerrohre benutzt. Eingeplant sind Kosten von etwa 2200 Euro.

Auch das Digitalpaket für die Dasinger Grund- und Mittelschule bewilligte der Bauausschuss. 90 Prozent der Kosten, also etwa 117000 Euro für dieses Vorhaben, generiert die Gemeinde durch Förderungen. In der nächsten Sitzung beschließt der Ausschuss über die Ausschreibung dieses Projektes.

Dasinger Bauausschuss verwehrt Bauvorhaben - vorerst

Neben Sanierungen sind in Dasing vier Bauvorhaben geplant. Zwei davon betreffen Privatgrundstücke, die einen Ausbau erfordern. Der Bauausschuss stimmte einer Doppelgarage sowie einer Stützwand in der St.-Emeran-Straße in Taiting und einem Einfamilienhaus in der Wessiszeller Straße in Dasing einstimmig zu.

Ein Diskussionsthema war bei Letzterem insbesondere die Emissionswerte des nahe gelegenen Viehbetriebs. Bei einem Bauvorhaben in Rieden lehnte der Ausschuss jedoch unter anderem wegen eines fehlenden Emissionsgutachtens aus dem Jahr 2013 den Antrag ab.

Da Antragssteller Alexander Bayr (Junge Union Dasing) jedoch anwesend war und zusicherte, eine Ortsrandsatzung mitzutragen, statt eine Bauvoranfrage zu stellen, sei die Ablehnung nur formaler Natur. Grundsätzlich sei der Bauausschuss dem Vorhaben gewogen.

Gebäude: Der Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Wessiszell wurde dagegen zugestimmt. Ebenso genehmigte der Bauausschuss den Bau eines Sechsfamilienhauses in der Aichacher Straße in Dasing. Ein Diskussionsthema waren lediglich die Höhe des Dachfirstes und der Wände.

Lesen Sie auch: