Dasinger Sänger Adrian Winkler bringt seine neue Single raus

Plus Der Songwriter Adrian Winkler aus Dasing meldet sich in der Corona-Pandemie zurück. Nach der neuen Single hat er noch weitere Pläne.

Von Edigna Menhard

Der Dasinger Songwriter und Musiker Adrian Winkler hat seine neue Single „So much more“ veröffentlicht. Es sei seine bisher emotionalste Single, verrät er auf Facebook. Wovon handelt das Lied?

In dem Titel geht es darum, dass in den Kleinigkeiten des Lebens so viel mehr steckt, als man im Alltag oft wahrnimmt. „Mein Gefühl ist, dass die Menschen durch die Pandemie Selbstverständlichkeiten wieder mehr wertschätzen“, erklärt der Künstler. Anhören könne man sich die neue Single überall, wo es Musik gebe, wie etwa auf Spotify. Auch auf Youtube hat er ein Video hochgeladen. „Das ist sehr spannend für mich, weil es mein erstes mit Handlung ist“, freut er sich.

Der Mutmach-Song machte Adrian Winkler aus Dasing bekannt

Der Künstler wurde durch seinen Song „Oldest Soul“ deutschlandweit bekannt. Die Ohrwurm-Melodie textete Radio Antenne Bayern zu einem eigenen Mutmach-Song für Corona-Zeiten um.

Trotz der Pandemie ist Adrian Winkler demnächst auch live zu sehen: Auftritte sind am 14. Mai in der Gersthofener Stadthalle geplant (Tickets unter stadthalle-gersthofen.de). Am 27. März tritt er bei einem Streamingkonzert der Kresslesmühle Augsburg auf (Tickets unter kresslesmuehle.de), ebenso am 17. Juli bei einem Open Air in Schwabmünchen.

Bevor Ende des Jahres dann ein neues Album erscheint, wird er außerdem weitere Singles auf den Markt bringen. Die nächsten erscheinen bereits am 14. Mai und 16. April.

