vor 55 Min.

Daumendrücken und Gebete für Kroatien

Die Pallottiner-Novizen Klemen Krpan, Mirko Barun und Lucijano Canagdzija (von links) sowie von Ante Jonjic, der im Rahmen seiner pastoralen Ausbildung für fünf Wochen im Provinzialat der Pallottiner in Friedberg weilte.

Das Team erhält geistlichen Beistand von den Pallottinern in Friedberg.

Geistlichen Beistand erhalten die kroatischen Fußballer beim WM-Finale am Sonntagnachmittag in Russland gegen Frankreich und zwar von den Pallottiner-Novizen Klemen Krpan, Mirko Barun und Lucijano Canagdzija sowie von Ante Jonjic, der im Rahmen seiner pastoralen Ausbildung für fünf Wochen im Provinzialat der Pallottiner in Friedberg weilte.

Jonjic wird das Endspiel in Hamburg verfolgen, die anderen drei, die derzeit zum Deutschlernen hier sind, mit der ganzen Gemeinschaft der Pallottiner in Friedberg. Dort fieberten sie auch schon beim Halbfinale mit. Da werden nicht nur die Daumen gedrückt, sondern auch es wird sicher auch das eine oder andere Stoßgebet in den Himmel geschickt. Ihr Tipp für das Finale ist klar: Kroatien – und dann dürfte auch entsprechend gefeiert werden.

