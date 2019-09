00:34 Uhr

Defibrillator an Bord in Ried

Dank der Spende des aktiven Rieder Feuerwehrmanns und Maschinisten Klaus Dürr fährt die Feuerwehr Ried jetzt mit einem automatischen Defibrillator zu ihren Einsätzen. Auf dem Rieder Löschgruppenfahrzeug (LF10) mit Rüstsatz zur Befreiung eingeklemmter Personen kann im Einsatz neben der klassischen Ersten Hilfe nun noch besser bei Patienten, beispielsweise mit Kammerflimmern, geholfen werden. Der Defibrillator der Marke MED X5 350P der Firma Brand in Friedberg garantiert der Feuerwehr kurze Wege bei Wartung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. In Ried gibt es drei weitere öffentlich zugängliche baugleiche Geräte. Diese befinden sich in der Raiffeisenbank Ried neben dem Kontoauszugsdrucker, am Eingang vom Rathaus und am Sportheim/Schule. Als Motivation für diese Spende gab Klaus Dürr an, dass ihn in seinem aktiven Dienst bei der Feuerwehr München ein solches Gerät bereits erfolgreich unterstützt hat, als ein damaliger Kollege plötzlich dringend Hilfe benötigte.

