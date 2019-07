Dem Friedberger Stadtrat steht ein Umbruch bevor

2020 wird sich im Friedberger Stadtrat viel verändern. Er wird hoffentlich jünger und weiblicher - und vielleicht größer.

Bis zur Kommunalwahl 2020 ist es nicht einmal mehr ein Jahr. Der Friedberger Stadtpolitik ist dies deutlich anzumerken. Die Stimmung schwankt zwischen Nervosität und Euphorie, weil dem Stadtrat ein deutlicher Umbruch bevorsteht. Ungefähr die Hälfte der Mitglieder scheidet aus, geht man nach dem, was die Stadträte ankündigen.

Denn das Gremium ist überaltert – in der SPD-Fraktion etwa sitzt niemand unter 70. Das hemmt die Diskussion zukunftsgewandter Themen wie Digitalisierung oder Familienförderung.

Es braucht mehr Frauen im Stadtrat von Friedberg

Gleichzeitig könnte der nächste Rat von 30 auf 40 Mitglieder anwachsen, wenn die Stadt offiziell die 30 000-Einwohner-Marke erreicht. Das entscheidet sich im August. Die Parteien sind daher bemüht, ihre Listen zu verjüngen. Einige müssen außerdem unbedingt ihren Frauenanteil erhöhen.

Alle versprechen, (mehr) Bürgernähe zu zeigen. All dies wird nötig sein. Wolfgang Rockelmann, der auf der Nominierungsversammlung von Parteifreien Bürgern und SPD deutlich den Wunsch nach einem fairen Miteinander äußerte, sprach nämlich ein Ziel an, das alle vereinen sollte: „Brandgruppen“ (so Rockelmann), gleich welcher Richtung, zu bekämpfen.

