Den Ärzten das Land schmackhaft machen

In den kleinen Gemeinden des Landkreises Aichach-Friedberg herrscht immer wieder Ärztemangel. Dagegen müssen die Kommunen, aber auch die Ärzte etwas tun.

Entweder ein Ärztehaus mithilfe der Gemeinde und/oder der Mediziner und Medizinerinnen bauen oder die Kommune (noch) attraktiver für Ärzte und Ärztinnen machen - viel mehr Möglichkeiten haben Gemeinden kaum, um dem Praxisschwund auf dem Land entgegenzutreten. Und besser wird die Situation in Zukunft wohl nicht: Die Überalterung schreitet voran, auch vor den Doktoren macht sie nicht halt.

Pöttmes macht es mit seinem Ärztehaus vor, bezog die Mediziner im Vorfeld in die Planung mit ein und verpflichtete sie, anschließend auch dort zu praktizieren. Die Folge: Bürger und Bürgerinnen, auch von außerhalb des Landkreises, rennen der Einrichtung die Türen ein. Das tun sie auch in anderen Kommunen, allerdings stehen dort nicht so viele Ärzte und Ärztinnen zur Verfügung.

Ärzte in Aichach-Friedberg: Gemeinden müssen das Thema jetzt antreiben

Was also tun? Denkbar ist zum Beispiel ein Modell, bei dem interessierte Doktoren ein ebenso wie die Gemeinde partizipieren. Die 5,5 Millionen Euro, die Pöttmes investierte, sind viel Geld, es dürfte auch mit etwas weniger klappen. Der Haken: In Zeiten einer Pandemie ist das Geld in der Regel knapp.

Die Vorarbeiten können die Verantwortlichen dennoch schon einmal antreiben, denn zur Einordnung: Pöttmes hat sechs Jahre gebraucht, um das Projekt zu verwirklichen und das war vergleichsweise schnell angesichts der schwierigen Ärzte-Akquise und der langsam mahlenden Mühlen der Bürokratie.

