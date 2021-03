vor 33 Min.

Den Knolli gibt's jetzt auch in der Stefanstraße

Plus Frisch gebackene Semmeln, Brezeln oder warmen Leberkäse gibt es jetzt auch in der Stefanstraße in Friedberg. Die Betreiber haben nach dem Lockdown noch viel vor.

Von Marlene Volkmann

Vor dem Laden in der Stefanstraße sind Luftballons aufgehängt und auch die Kunden finden schon den Weg in das neue Geschäft. Die Bäckerei Knoll hat hier eine neue Filiale eröffnet. Der Standort bietet für die Bäckerei viele Vorteile.

Auch von Außen können die Kunden den neuen Laden nicht verfehlen. Bild: Marlene Volkmann

Die Idee sei, sich größer und auch schöner zu präsentieren, beschreibt Marie-Luise Knoll, die mit ihrem Sohn die Geschäfte leitet. Der bisherige Laden am Mergenthauer Weg sei klein gewesen und man habe dort nicht backen können, erklärt sie. Am neuen Standort kommt die Ware frisch aus dem Ofen. Außerdem ist die Bäckerei hier sichtbar und gut erreichbar. Die Kunden können mit dem Auto direkt vor der Fensterfront parken. So können zum Beispiel Handwerker mit ihren Transportern kommen und sich ihr Mittagessen dort abholen. Auch Snacks werden in der Bäckerei angeboten. Außerdem ist eine Bushaltestelle in der Nähe und so nimmt vielleicht der ein oder andere auf dem Weg in die Arbeit hier sein Frühstück mit.

Frisch gebacken mit regionalen Produkten

Seit Ende des vergangenen Jahres war der Umzug geplant. Natürlich sei es unternehmerisch ein Risiko, in einer Pandemie so etwas zu wagen. Aber ihnen habe sich mit den Räumlichkeiten in der Stefanstraße eine einmalige Gelegenheit geboten, sagt Knoll. Die hätten sie ergreifen wollen. Sie dächten immer positiv und wollten den Menschen einen schönen Ort bieten. Was sie auszeichnet? Sie seien ein regionaler Bäcker, böten Arbeitsplätze vor Ort und "Wir bemühen uns immer, alle Produkte aus der Region zu kriegen", meint Knoll.

In die neue Bäckerei soll auch ein Café integriert werden. Bild: Marlene Volkmann

Sie versuchen außerdem, beim Backen keine Hilfsstoffe zu verwenden, und backen wirklich alles selbst. Aus ökologischen Gründen liefern sie außerdem nur in einem Umkreis von 20 Kilometern. Zudem kennen die Kunden sie und vertrauen ihnen, sagt Knoll weiter. Mittlerweile sind sie schon in der vierten Generation: Seit 1905 backen die Knolls.

Nach dem Lockdown kommt noch mehr Neues

Derzeit ist vor der Verkaufstheke noch ein Bereich frei, hier stehen noch dekorierte Tische an der Wand. Dort soll einmal ein Café entstehen. Auch dies sei in dem vorherigen Laden nicht möglich gewesen, sagt Knoll. Die Möbel sollen in den Laden kommen, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist. Mit dem Café möchten sie der Bevölkerung in Friedberg einen schönen Verweilort anbieten, wenn sie sich wieder treffen können. Es gibt zum Beispiel Frühstück oder eine heiße Mittagsmahlzeit. Ein weiteres Café hat der Bäcker unter anderem in Mering und das schon seit 2007, ein anderes gibt es in Augsburg-Lechhausen am Schlössle.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen