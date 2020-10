Denkmalschutz gelingt nur durch Kompromisse

Plus Viele alte Häuser in der Friedberger Stadtmitte gammeln vor sich hin. Doch das ändert sich. Wie sollen Eigentümer und Denkmalschutz mit Sanierungen umgehen?

Durch den angespannten Immobilienmarkt sinkt die Scheu, Zeit und Energie in die Sanierung zu stecken. In der Bauernbräustraße stehen in enger Nachbarschaft drei Gebäude, die zeigen, wie das verlaufen kann: Das frühere Weinnest, in dem sich seit Jahren nichts tut, weil Eigentümer und Denkmalschutz nicht zusammenfinden – ein trauriger Zustand.

Das Haus daneben, das aufgrund seines maroden Zustandes abgebrochen, aber nach alten Vorlagen neu errichtet wurde, macht sich dagegen sehr gut. Und einige Schritte weiter südlich steht das Haus Nummer 7, an dem man bis jetzt achtlos vorbeigeht, das aber in einem Jahr ein Schmuckstück sein könnte.

Friedberg will mehr für die Altstadt tun

Die Beispiele zeigen, dass Neugestaltung nur gelingen kann, wenn Bauherren und Behörden Hand in Hand arbeiten und beide Seiten zu Kompromissen bereits sind. Dass das nicht immer ein einfacher Prozess ist, ist klar. Im städtischen Baureferat wird eine eigene Stabsstelle für Altstadtentwicklung (plus weitere Sonderprojekte) geschaffen. Angesichts der Herausforderungen der nächsten Jahre ist dies ein sinnvoller Schritt.

