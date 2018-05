vor 29 Min.

Der Anbau der Meringer Sozialstation steht

Die neuen Räume der Meringer Sozialstation decken den Bedarf für die wachsenden Patientenzahlen und Anforderungen in der Pflege.

Von Gönül Frey

Gut 900 Menschen aus sieben Gemeinden in drei Landkreis versorgt die Meringer Sozialstation mittlerweile. Um ausreichend Platz für die Mitarbeiter, den zunehmenden Beratungsbedarf in der Pflege aber auch einen Raum der Begegnung für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu schaffen, hat der Verein der Ambulanten Kranken- und Altenpflege den Anbau errichtet. Welche Bedeutung die Arbeit der Sozialstation hat, zeigte die Resonanz bei der offiziellen Einweihungsfeier, zu der eine Vielzahl an Ehrengästen gekommen war.

Das Bauprojekt war für den Verein und die Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren, eine riesen Herausforderung. Rund 600000 Euro haben die neuen Räumlichkeiten mit insgesamt rund 200 Quadratmetern auf zwei Stockwerken gekostet. Viel Kopfzerbrechen und gute Nerven waren in der einjährigen Bauzeit nötig. Das war aus den Schilderungen des zweiten Vorsitzenden Horst Hartmann deutlich heraus zu hören. „Da hat es im Team schon mal ganz schön gekracht“, berichtete er. Durch die Verantwortung und das viele Geldausgeben standen alle unter Druck. „Aber am Ende hat es uns zusammen geschweißt“, sagt der zweite Vorsitzende.

Neben den Rücklagen des Vereins ist viel Geld von Unterstützern und Sponsoren geflossen, wie zweiter Vorsitzender der Ambulanten, Karl-Heinz Brunner bei seiner Begrüßung hervorhob. Rolf Settelmeier von der Stadtsparkasse Augsburg, die 10000 Euro für die Ausstattung des großen Versammlungsraums im Erdgeschoss zahlte, schilderte, wie ihm jedes mal der Schweiß ausbricht, wenn ihn sein Freund und erster Vorsitzender der Ambulanten, Pfarrer Thomas Schwartz anruft.

Landrat Klaus Metzger würdigte die Arbeit der Sozialstation und der Ambulanten. Das Motto der Einladung „Gemeinsam unterwegs zu den Menschen“ berührte ihn ganz besonders. Der Begriff der Güte sei in allem prägend. „Das passiert hier und das hat mit denjenigen zu tun, die hier arbeiten“, sagte er. Für diejenigen, die sich bei dem Projekt engagiert haben, hatte er einen Scheck dabei – mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass sich die Beteiligten damit gemeinsam einen schönen Abend machen sollen.

Lob gab es auch vom CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Er habe vor einigen Jahren bei der Pflege seiner Mutter selbst erlebt, was die Sozialstation leiste und wie viel Herzlichkeit und Zeit über das übliche Maß hinaus die Mitarbeiter mitbringen. „Machen Sie weiter so!“, forderte er.

Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hat die Entwicklung der Ambulanten in seiner mittlerweile 22-jährigen Amtszeit miterlebt. Er sprach von einer Erfolgsgeschichte, die die Verantwortlichen immer wieder an ihre Grenzen gebracht habe. „Das System der Pflege ist bei uns so ausgerichtet, dass es das Ehrenamt braucht“, merkte er kritisch an. In Mering funktioniere es nur deswegen, weil sich immer wieder Menschen finden, die sich hier engagieren.

Klaus Mayinger, Geschäftsführer der Sozialstation, erhielt symbolisch den Schlüssel für den Neubau überreicht. Auch er ist schon langjährig mit der Einrichtung verbunden und belegte die rasante Entwicklung mit einigen Zahlen. 1998 errichtete die Ambulante den heutigen Altbau. Damals betreute die Sozialstation 150 Stammpatienten und machte rund 200 Pflegebesuche. Heute seien es 380 Stammpatienten und 500 bis 600 Pflegebesuche. Entsprechend ist die Zahl der Mitarbeiter gewachsen. Sie haben jetzt mehr Platz – auch im Altbau. Dort entstehen aus dem großen Besprechungsraum drei kleinere Zimmer. Unter anderem erhält Iris Schlosser mit ihrer Pflegeberatung endlich ein eigenes Büro, das die nötige Diskretion für diese sensible Aufgabe bietet.

Das gesamte Erdgeschoss in Alt- und Neubau ist barrierefrei zugänglich. Der neue große Versammlungsraum kann mit einer mobilen Trennwand unterteilt werden. Von der Küche gibt es eine große Durchreiche für die Bewirtung bei Veranstaltungen. Denn der Anbau soll zum sozialen Treffpunkt werden – an dem auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zusammen können kommen. So werden hier künftig die Treffen der Gruppe „Miteinander-füreinander“ und der MS-Selbsthilfegruppe stattfinden. Im Obergeschoss des Neubaus gibt es Büroräume und ein etwas größeres Besprechungszimmer. „Schauen Sie es sich an, es ist schön geworden“, sagte Horst Hartmann zu den Gästen.

Themen Folgen