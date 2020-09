16:47 Uhr

Der Augsburger Bischof Bertram Meier kommt nach Mering

Auch bei seinem Besuch in Mering wird sich Bischof Bertram Meier ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen – wie hier im Juni in Friedberg.

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier hält am 27. September eine Festmesse in Mering. Was beim Gottesdienstbesuch zu beachten ist.

Die Freude dürfte groß sein bei den Meringer Katholiken: Ein Vierteljahr nach seiner Weihe darf die Marktgemeinde den neuen Augsburger Bischof empfangen. Bertram Meier wird beim Patrozinium, dem Michaelifest am Sonntag, 27. September, die Festmesse um 10 Uhr halten.

„Das hat er mir schon zwei Tage nach seiner Ernennung Ende Januar zugesagt“, sagt Pfarrer Thomas Schwartz stolz. Mit dem neuen Augsburger Bischof verbindet ihn ein besonderes Verhältnis, schließlich hielt Bertram Meier vor 30 Jahren dessen Primizpredigt. „Auch bei meiner silbernen Primiz vor fünf Jahren kam Bertram Meier als Festprediger“, erzählt Pfarrer Schwartz. „Doch nun kommt er als Bischof nach Mering und das ist uns eine besondere Ehre.“

Die Pfarrgemeinde geht davon aus, dass die Gläubigen großes Interesse an einer Teilnahme an der feierlichen Messe haben. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung deshalb unumgänglich. „Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der besonderen Umstände nur registrierte Gäste am Festgottesdienst teilnehmen können“, betont der Pfarrer.

Die Anmeldung sollte gleich in den nächsten Tagen entweder per E-Mail an pfarramt@mitten-in-mering.de oder auch telefonisch über das Pfarramt unter 08233/74250 erfolgen. Die Pfarrgemeinde bedauert es sehr, dass es in der Pandemiezeit auch keinen Einzug mit Fahnenabordnungen der Vereine geben wird.

„Das große Fest mit unserem Bischof holen wir aber auf jeden Fall nach“, verspricht Pfarrer Schwartz. „Vielleicht auch schon bei Merings Jubiläum im kommenden Jahr oder wenn das neue Papst-Johannes-Haus eingeweiht wird.“

Im Anschluss an den Festgottesdienst wird sich Bischof Bertram im kleinen Kreis im Sitzungssaal in das Goldene Buch der Marktgemeinde Mering eintragen. (jojo)

