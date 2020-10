vor 34 Min.

Der Ausbau des Feuerwehrhauses in Steinach geht voran

Zahlreiche weitere Arbeitsschritte wurden an Firmen vergeben: Der Innenausbau des neuen Feuerwehrhauses in Merching soll im Herbst und im Winter zügig vorangehen.

Im Merchinger Gemeinderat werden für das neue Feuerwehrhaus in Steinach wichtige Arbeiten vergeben. Aber die Mitglieder packen auch selber an.

Von Christina Riedmann-Pooch

Der Ausbau des Steinacher Feuerwehrhauses geht mit großen Schritten voran. Auch in der jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Merchinger Gemeinderat mit der Vergabe der Gewerke für den Innenausbau.

Rainer Fieber bedauerte, dass sich nur wenige Firmen fanden, die sich an der Ausschreibung beteiligten. Für die Vergabe der Putzarbeiten, wurde etwa von elf angeschriebenen Firmen lediglich ein einziges Angebot in Höhe von rund 41.000 Euro abgegeben. Die Estricharbeiten wurden für rund 12.000 Euro, die Trockenbauarbeiten für rund 6700 Euro in Auftrag gegeben. Ergänzend zu diesen Arbeiten werden viele ehrenamtliche Helfer den Herbst und Winter für den Innenausbau nutzen.

Problem mit Fäkalienhebeanlage in Merching

Schule Im Kellergeschoss der Schulturnhalle besteht an den Räumen der ehemaligen Mittagsbetreuung und insbesondere der sanitären Anlage ein Problem mit der Fäkalienhebeanlage. Da die Räumlichkeiten nach derzeitigem Stand auch weiterhin von der Offenen Ganztagsschule genutzt werden, stimmte der Rat für eine dringliche Lösung, insbesondere weil die bestehende Bauweise als hygienisch äußerst bedenklich beschrieben wurde. Sie kann nun kurzfristig während der Ferienzeit behoben werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro.

Sportheim Das Abwasserpumpwerk am Sportheim des TSV Merching inklusive der Technik, die aus den 1990er-Jahren stammt, ist veraltet. Immer wieder kam es in der jüngsten Zeit zu Störungen, sodass im benachbarten Heim des Tennisclubs immer wieder ein Rückstau der Abwässer auftrat. Kurzfristig wurden deshalb von der Gemeinde Angebote zur Erneuerung der Technik eingeholt.

Zwar war die Maßnahme nicht im Haushalt 2020 vorgesehen, durch die Dringlichkeit und den niedrigen Mehrwertsteuersatz entschieden sich die Merchinger Räte aber für eine rasche Umsetzung in Höhe von rund 6100 Euro.

Auslaufüberdachung für Schweinestall genehmigt

Schweinestall In Steinach wurde die Auslaufüberdachung an einem bestehenden Schweinestall im Außenbereich samt Errichtung eines Misthaufens genehmigt. Die Erschließung ist über die vorhandene Zufahrt gesichert. Voraussetzung ist allerdings die Einhaltung der derzeit geltenden emissions- und immissionsrechtlichen Anforderungen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen