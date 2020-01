10.01.2020

Der BCR begrüßt sein 900. Mitglied

Der Rinnenthaler Sportverein stellt eine neue Bestmarke auf. Vom 10. bis 12. Juli wird im Stadtteil groß gefeiert. Was zum Jubiläum sonst noch alles geplant ist

Der BC Rinnenthal hat eine neue Bestmarke aufgestellt: Beim traditionellen Neujahrsempfang im Sportheim an der Klaus- Arena wurde Sebastian Glück als das 900. Mitglied vorgestellt – bei insgesamt 850 Einwohnern im Friedberger Stadtteil. Der kleine Nachwuchssportler kann sich nun in den verschiedensten Sparten ausprobieren und findet auch bis ins hohe Alter seine Möglichkeit zur Bewegung.

Zahlreiche Vertreter der Politik, der Kirche, der örtlichen Vereine, des Bayerischen Landessportverbands, Freunde, Gönner und Sponsoren gaben sich beim Empfang die Ehre. Durch das Wahljahr inspiriert, nahm Vorsitzender Christian Treffler bei seinem Grußwort den Vergleich der Vereinsarbeit und der Arbeit in der Politik auf. Bei beiden bedürfe es eines großes Maßes an Fingerspitzengefühl, den Menschen zuzuhören, andere Meinungen gelten zu lassen, einander Verständnis und Toleranz zu zeigen und somit das Wohl aller im Auge zu behalten. Ebenso wichtig sei es, den Wandel der Zeit zu erkennen und mit viel Geschick sich zukunftsfähig aufzustellen, damit alle ein Zuhause finden.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde ein Rückblick auf das vergangene Jahr gestartet, das wieder mit vielen Aktivitäten des Vereins bereichert wurde. Neben den sportlichen Angeboten der einzelnen Abteilungen – Fußball, Bergsport, Gymnastik, Tennis und Tischtennis – standen auch Teilnahmen an verschiedenen Veranstaltungen an, darunter die Aktion saubere Landschaft, das Kicktipp-Turnier, der Faschingsball, das Vatertagsfest, das Elfmeter-Turnier und das Oktoberfest, um nur einige zu nennen. Die Renovierung des alten Sportheims in Eigenregie mit einer Umgestaltung der Treppe zur Tribüne rundet die Aktivitätenliste ab.

Besonders betonte Christian Treffler, dass dieses umfangreiche Angebot, ob sportlich oder gesellschaftlich, nur mithilfe vieler ehrenamtlicher Helfer und Mitwirkender gestemmt werden kann – diesen allen galt sein herzlicher Dank für die Bereitschaft und das eingebrachte Engagement. Auch nahm Christian Treffler diesen Tag zum Anlass, um den Einstieg in das bevorstehende Jubeljahr zu starten, indem das 50. Vereinsjubiläum von 10 bis 12. Juli 2020 gebührend gefeiert werden soll.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und voller Stolz konnte man das Festprogramm vorstellen, das einen bunten Blumenstrauß an Vergnügen bietet. So spielen am Freitag die Eslarner (bekannt von Plärrer, Oberstimm und Straubing) am Samstag wird bei der Bayern-1-Party für Stimmung gesorgt und am Sonntag unterhalten die Wadlbeisser.

Hier wird das EM-Endspiel übertragen. An den Nachmittagen ist ein sportliches Rahmenprogramm geboten, an dem sich die einzelnen Abteilungen mit ihren Darbietungen einbringen.

Um die Besonderheit des Anlasses zum Ausdruck zu bringen, hat der Verein sich entschlossen ein Jubeljahr zu gestalten, indem mehrere, über die Monate verteilte Veranstaltungen ausgetragen werden, auch mit Nicht-BCR-Mitgliedern. Hier sind ein Fifa-Stammtisch vorgesehen, Gedächtnistraining, eine 50-Kilometer-Radtour, ein Tennistag, bei dem das 30-jährige Bestehen mitgefeiert wird, und ein Tanzworkshop. (FA)