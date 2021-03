vor 50 Min.

Der Friedberger Achim Kaul schreibt einen Augsburg-Krimi

"Mord aus gutem Hause" heißt das neue Buch des Friedbergers Achim Kaul. Worum geht es?

Von Ute Krogull

Der Friedberger Achim Kaul hat seinen dritten Krimi veröffentlicht. " Mord aus gutem Hause" heißt das Buch. Es spielt in Augsburg.

Zum Inhalt: Tausende Demonstranten strömen aufgewühlt durch Augsburgs Fußgängerzone. Aus dem Hinterhalt schießt jemand scheinbar wahllos in die Menschenmenge. Ein Mann stirbt im Kugelhagel. Erlebt Augsburg einen Terroranschlag? Tobt ein Amokschütze seine Wut aus? Handelt es sich um einen gezielten Mord? Kommissar Zweifel hat es in seinem neuen Revier mit brandgefährlichen Gegnern zu tun, auch aus den eigenen Reihen. Zudem erlebt Klaus-Peter Wolf, Autor der Ostfriesen-Krimis, bei seinem Gastauftritt in diesem Augsburg-Krimi sein blaues Wunder.

Krimi-Autor Achim Kaul zog von Wörishofen nach Friedberg

Achim Kaul, der vor einigen Jahren von Bad Wörishofen nach Friedberg zog, war früher hauptberuflich Vermögensberater. Mit 14 Jahren wollte er Schriftsteller werden. 45 Jahre später, nach Abitur, Lehre, Studium und einem langen Arbeitsleben erfüllte er sich diesen Traum. Auf den ersten Kriminalroman, "Mord aus heiterem Himmel", folgte unmittelbar darauf der zweite Krimi "Mord aus kühlem Grund". Nebenbei entstanden in rascher Folge zwei Kinderromane um "Käpt'n Sansibo und die Abenteuer der Canneloni". Kaul arbeitete mehr als 20 Jahre in Augsburg, dem Schauplatz seines neuen Krimis mit dem Duo Zweifel und Zick.

Das Buch "Mord aus gutem Hause" hat 396 Seiten und kostet 12,99 Euro. Kaufen kann man es im Buchhandel oder über die Website des Autos Achim Kaul.

