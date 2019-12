vor 36 Min.

Der Friedberger Krippenweg wächst

Auf die Darstellung des biblischen Geschehen in der evangelischen Kirche zum Guten Hirten ist jetzt eine Station des Friedberger Krippenwegs.

Auch heuer sind wieder zwei Stationen dazugekommen. Im Begleitheft erfahren die Besucher viel Wissenswertes

Seit 2016 gibt es den Friedberger Krippenweg, und er wächst von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr kamen die evangelische Kirche Guter Hirte und die Derchinger Kirche St. Fabian und Sebastian mit ihren Krippen hinzu. Somit sind es nun zwölf Kirchen in Friedberg und den Stadtteilen, die sich am Krippenweg beteiligen.

„In der Weihnachtszeit die Krippen in den Kirchen zu besuchen, ist in vielen Familien ein schöner Brauch“, weiß Stadtpfarrer Steffen Brühl, der Initiator des Friedberger Krippenwegs. „Im Begleitheft erfahren die Krippenbesucher viel über die teilnehmenden Krippen und die Gedanken, die sich die Krippenbauer über ihr Werk gemacht haben“, so Brühl.

Eine Wanderung von Krippe zu Krippe

Aber das Heft hat noch mehr zu bieten. Reinhard Schuster stellte auch für dieses Jahr wieder 14 Routen zusammen, auf denen man die Kirchen erwandern kann. Mit einer Streckendauer von einer bis sieben Stunden ist für jeden etwas dabei.

Das Begleitheft zum Krippenweg liegt in den teilnehmenden Kirchen zum Mitnehmen aus und kann unter www.sankt-jakob-friedberg.de/friedberger-krippenweg heruntergeladen werden.

Themen folgen