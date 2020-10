12:31 Uhr

Der Friedberger Lions-Club verkauft ab sofort wieder seine Adventskalender

Mit dem Adventskalender des Lions-Clubs Friedberg gibt es viele Preise zu gewinnen. Es gibt neue Verkaufsstellen.

Ab sofort ist er wieder zu haben: der Adventskalender des Lions-Clubs Friedberg. Trotz dieser für viele Branchen schwierigen Zeit ist es dem Friedberger Lions-Club gelungen, viele Geschäftsleute und Einzelpersonen zu Spenden zu motivieren, damit auch in diesem Jahr wieder ein Adventskalender aufgelegt werden konnte: 800 Preise vom Restaurant- und Einkaufsgutschein bis zu einer Busreise im Wert von 600 Euro können die Erwerber des Adventskalenders gewinnen.

Gewinnen werden aber auf alle Fälle die Sozialeinrichtungen der Stadt Friedberg wie z. B. das Kinderheim und die Sozialstation, aber auch Kulturschaffende und Bedürftige aus dem Altlandkreis Friedberg. Dem Lions-Club Friedberg ist es in diesem Jahr ein besonderes Anliegen, die von der Corona-Krise besonders Betroffenen unterstützen zu können.

Neue Verkaufsstellen in Dasing, Kissing und Wulfertshausen

Wie in den letzten Jahren hofft das Organisationsteam um Stefan Schlichter, wieder die gesamte Auflage von 5000 Exemplaren verkaufen zu können. Zum Preis von fünf Euro kann der Kalender an den bekannten Verkaufsstellen in Friedberg und nun zusätzlich auch in Dasing, Kissing und Wulfertshausen erworben werden.

Als Ersatz für den Verkauf an den Marktsonntagen können die Friedberger an den Samstagvormittagen im Oktober vor St. Jakob ihren Kalender direkt bei den Lions-Mitgliedern holen. Der Verkauf läuft dabei aus der markanten Roten Lions-Ape heraus. Ende November hoffen die Organisatoren dann wieder ein „Leider ausverkauft“ melden zu können - zur Freude aller, die mit dem Kalender gewinnen: Käufer und Bedürftige.

Die Verkaufsstellen:

Friedberg : Altstadtcafe, Rosen-Apotheke, Optik Sautter, Gerblinger, Zweirad Pfundmeir , Stadtsparkasse, Augusta-Bank, Eisenhandlung Kniess, Bennomühle



Altstadtcafe, Rosen-Apotheke, Optik Sautter, Gerblinger, , Stadtsparkasse, Augusta-Bank, Eisenhandlung Kniess, Bennomühle Dasing : Vitalis, Kunzmann



: Vitalis, Kunzmann Kissing : Kandler, Schneider, Hettenkofer, Stadtsparkasse



: Kandler, Schneider, Hettenkofer, Stadtsparkasse Wulfertshausen : Hofladen Wolf. (AZ)



