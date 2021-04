Der Friedhof in Bachern wird barrierefrei

Plus Der Werkausschuss des Stadtrats stimmt dem Bau einer behindertengerechten Rampe zu. In einem Punkt wurde die Planung der Stadtwerke aber geändert.

Der Bacherner Friedhof liegt hoch über dem Ort. Schon der Weg dorthin ist für manchen alten Menschen beschwerlich. Und dann warten am Vorplatz auch noch ein paar Stufen, die bezwungen sein wollen, um zu den Gräbern zu kommen. Jetzt aber ist Abhilfe in Sicht.

Der Wunsch nach einem barrierefreien Zugang ist in den vergangenen Jahren immer wieder von verschiedenen Seiten an die Stadt herangetragen worden. Bereits im Januar hat der zuständige Werkausschuss des Friedberger Stadtrats dem Bau einer Rampe zugestimmt, bei der jüngsten Sitzung wurde nun der Entwurf vorgestellt.

Der Vorplatz des Bacherner Friedhofs wird neu geordnet

Die Rampe führt demnach außerhalb der Friedhofsmauer in zwei Etappen mit Zwischenpodest zum Eingangstor. Sie wird in Betonbauweise hergestellt und mit rutschfesten Platten belegt. Notwendig ist dafür auch der Rückbau von zwei Stützpfeilern an der Friedhofsmauer.

Im Zuge der Arbeiten wird auch der Vorplatz des Friedhofs neu geordnet. Dazu gehören gekennzeichnete Pkw-Stellplätze und eine Abstellfläche für Fahrräder sowie ein neuer Standort für den Grüngut-Sammelbehälter. Der von den Stadtwerken vorgelegte Entwurf sah vor, dass die Linde direkt an der Bergstraße zugunsten eines Autoparkplatzes gefällt und durch eine Neuanpflanzung auf der angrenzenden Grünfläche ersetzt werden sollte.

Die alte Linde am Friedhof in Bachern bleibt stehen

Dagegen protestierte Marion Brülls (Grüne), die ansonsten in dem barrierefreien Zugang einen großen Gewinn sieht. "Die Linde darf nicht weg", forderte sie. Auch Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) bescheinigte dem Baum einen prägenden Charakter und schlug vor, die Zahl der Parkplätze von sieben auf sechs zu reduzieren. Im Normalfall genüge dies, und bei Beerdigungen seien auch sieben zu wenig.

Grundsätzliche Einwände gab es von Jakob Eichele. Er fand die Rampe zu teuer und regte an, das Gelände innerhalb des Friedhofs so abzutragen, dass man vom Vorplatz mit einer Steigung von sechs Prozent auf das Niveau des Gräberfeldes komme. Armin Reichel von den Stadtwerken hielt das für nicht machbar. Erstens werde die Rampe zu lang und zweitens stünden die Gräber zu nahe an diesem Weg.

Ein Gespräch mit der Bacherner Kirchenverwaltung ergab keine Einwände gegen die Planung der Stadtwerke. Lediglich der Standort des Fahrradständers könnte sich noch ändern, so Stadtwerke-Chef Holger Grünaug. Für die gesamte Maßnahme stehen 150.000 Euro bereit.

