Der Hiasl und die Schlepper faszinieren ihn

Der Kissinger Hermann Habersetzer hat sich lange für das Gedenken an den historischen Räuberhauptmann Matthäus Klostermayr eingesetzt. Zudem hängt sein Herz an seinem Oldtimer-Traktor

Von Christine Schenk

Kissing In der Gemeinde Kissing ist Hermann Habersetzer vielen bekannt, weil er sich lange Zeit als Fördervereinsvorsitzender für die Erinnerung an den bayerischen Hiasl eingesetzt hat. Zudem sorgt er für Aufsehen, wenn er mit den Schlepperfreunden auf seinem Oldtimer-Traktor unterwegs ist.

Im Jahre 1940 war es, als Habersetzer in Kissing das Licht der Welt erblickte. Angetrieben von seiner Neugierde, wie etwas hergestellt wird und wie etwas funktioniert, ließ er sich erst zum Stoffdrucker, dann zum Farbmacher ausbilden. Ständig belegte er neue Kurse und Lehrgänge, bis er schließlich bei der Neusässer Firma Kläger Plastik das Amt des technischen Betriebsleiters übernahm. Noch heute lebt er mit seiner Frau Ursula in seinem Elternhaus. Drei Kinder – eine Tochter und zwei Söhne – haben sie dort großgezogen. Ein wunderschön gepflegter Garten gehört zum Eigenheim.

Jedoch könnten sie sich oft nicht länger als eine Stunde in diesem kleinen Paradies aufhalten, denn der Garten ist nur durch einen hohen Zaun von der B2 getrennt. Rund 24000 Autos und 700 Lastwagen fahren laut Habersetzer Tag für Tag am Garten vorbei. „Das zehrt ganz schön an den Nerven“, so Ursula Habersetzer. Als das Haus im Jahre 1935 gebaut wurde, habe keiner ahnen können, wie belastend der Verkehr einmal werden würde. „Die jetzige B2 war die Landstraße nach Augsburg. Außer Fuhrwerken und höchstens fünf Autos pro Tag kamen hier keine Fahrzeuge vorbei“, erzählt Habersetzer. In puncto Protest gegen den Verkehrslärm meint er: „Bei uns sind die Leute viel zu zurückhaltend. Wir sollten besser von den Franzosen lernen. Die lassen sich nichts gefallen.“ Was das Rebellische angeht, schaut er allerdings nicht bis ins ferne Frankreich. Kissing hat da ja ein ganz anderes Vorbild zu bieten: den bayerischen Hiasl. Der Räuberhauptmann habe Habersetzer schon immer fasziniert, vor allem sein Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Erstmalig kennengelernt hat er die Geschichte von Matthäus Klostermayr als Schulbub. Seitdem habe ihn der Hiasl nicht mehr losgelassen. Viele Jahre engagierte er sich als Vorsitzender des Historischen Fördervereins in Kissing. Ehrenamtliche aus dem Verein betrieben bis Ende 2017 die Hiasl-Welt auf Gut Mergenthau. Der Mietvertrag lief allerdings aus. Ein neuer Standort ist bisher nicht in Sicht. Habersetzer hätte es immer Freude bereitet, Besucher durch das Hiasl-Museum zu führen: „Die Schulklassen waren mir die Liebsten. Bei meinen Geschichten über den Hiasl habe ich mich großzügig meiner künstlerischen Freiheit bedient, damit die Geschichte halt noch schöner wurde“, schmunzelt Habersetzer.

Nicht nur beim Hiasl-Verein hat ihn seine Frau Ursula, mit der er seit 1972 verheiratet ist, tatkräftig unterstützt. Bei einer Sache ist sich Hermann Habersetzer ganz sicher: „Hinter einem aktiven Mann, steht auch immer eine starke Frau.“

Wie es mit dem Hiasl-Verein und vor allem dem Museum weitergehen wird, ist zwar noch ungewiss, aber aufgeben will der einstige Vorsitzende noch lange nicht. Er habe da noch die eine oder andere Idee im Hinterkopf, wo der Räuberhauptmann in Kissing eine neue Bleibe finden könnte. Eine weitere Leidenschaft, die der Tüftler Habersetzer erst seit seinem Ruhestand richtig auslebt, ist sein Hanomag R16. Sein Schlepper steht im Unterstand neben dem Haus und wird gehegt und gepflegt. 2005 hat er die Schlepperfreunde Kissing mit gegründet. Auch bei zahlreichen großen Ausfahrten, die die Traktorfahrer bis nach Füssen und in den Schwarzwald führen, ist er regelmäßig dabei.

Anerkennung für sein großes ehrenamtliches Engagement hat Hermann Habersetzer vor ein paar Jahren auch von offizieller Stelle erhalten. 2014 verlieh ihm Horst Seehofer das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern.

