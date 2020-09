vor 33 Min.

Der Internationale Kulturverein Mering präsentiert neue Projekte

Der Internationale Kulturverein in Mering plant neue Projekte. Teilnehmer können etwa Deutsch lernen und ihre Heimat vorstellen. Was angeboten wird.

Die Meringer Asylkoordinatorin und Vorsitzende des Vereins Internationale Kultur Mering (IKM), Maureen Lermer, hat sich für den Herbst und das Jahr 2021 einige Projekte überlegt, um einen Austausch zwischen Bürgern und Asylbewerbern zu ermöglichen.

In der Arbeiterwohlfahrt Mering ( AWO) in der Bahnhofstraße wird das ehrenamtliche Lehrerteam um Ingo Reiser von Montag bis Freitag wieder Deutschkurse anbieten. Der Kurs für Anfänger findet von 9 bis 10.30 Uhr statt, von 10.30 bis 12 Uhr gibt es einen Kurs für die Fortgeschrittenen.

Das Angebot richtet sich sowohl an Asylbewerber als auch an interessierte ausländische Einwohner. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich unter der Telefonnummer 08233/9685.

Internationale Kultur Mering: Poesie in der Muttersprache

Maureen Lermer animiert dazu, sich ein zweiminütiges Gedicht oder Poesie in der Muttersprache einfallen zu lassen, davon ein Video aufzunehmen und dies an ihre Handynummer 0171/7383917 zu senden. „Ich möchte die Beiträge nach und nach auf die Internetseite des Vereins Internationale Kultur Mering stellen“, verrät Lermer. Drei Gedichte in Deutsch und Englisch hat sie bereits erhalten. Einige arabisch sprechende Kinder haben ihre Teilnahme auch schon zugesichert. „Bis Ende Dezember freue ich mich auf viele Beiträge in den unterschiedlichsten Sprachen“, ermuntert die Vereinsvorsitzende.

Schon seit einiger Zeit läuft am Donnerstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr das Projekt „Tea-Time – Zeit für euch“ in der AWO Mering. Bei Kaffee und Gebäck sollen Bürger und Asylbewerber miteinander ins Gespräch kommen und können Taschen, Kissen, Nadelkissen oder Masken nähen, häkeln oder basteln. IKM-Mitglied Annette Mayer, die in ihrer Freizeit sehr viel näht und häkelt, hat die Leitung für das Handarbeiten übernommen.

Projekt für Jugendliche in Mering

Das dritte Projekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sollen erzählen, wie sie sich ihre private und berufliche Zukunft vorstellen, was sie für Pläne und welche Ängste sie haben oder was sie gerne verändern würden.

Sie sollen ihre Beiträge an die E-Mail-Adresse heike-scherer@t-online.de senden. Da auch wieder Malaktionen im kleineren Rahmen stattfinden sollen, können sich Interessierte deshalb ebenfalls bei Heike Scherer melden. (AZ)

