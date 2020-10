vor 55 Min.

Der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg ist abgesagt

Der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg fällt heuer aus.

Angesichts steigender Corona-Infektionen fällt die Friedberger Traditionsveranstaltung in diesem Jahr aus.

Der Karitative Christkindlmarkt in Friedberg fällt heuer aus. Das haben die Organisatoren Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler am Mittwochvormittag bekanntgegeben. Angesichts steigender Corona-Zahlen halten sie es für nicht verantwortbar, die Traditionsveranstaltung wie geplant am ersten Adventswochenende durchzuführen. Noch Ende September hatten Verkehrsverein, Stadt und Stadtpfarrei ihre Absicht bekräftigt, den Markt mit einem veränderten Konzept stattfinden zu lassen. "Wir wollten alles tun und versuchen, müssen aber auch auf die Vernunft achten", sagt Sasse-Feile. Zudem haben inzwischen auch einzelne Gruppen aus Sorge vor einer Infektion ihre Teilnahme abgesagt. (gth)

