Der Kindergarten St. Johannes in Harthausen wird zur Baustelle

Plus Im Spätsommer startet die Sanierung der historischen Fenster, die sich bis zum Herbst 2022 hinzieht. Doch wo kommen die Kinder in der Zwischenzeit unter?

Seit 2017 ringt die Stadt Friedberg mit dem Landesamt für Denkmalpflege um den Kindergarten St. Johannes in Paar-Harthausen. Am Ende muss die Stadt klein beigeben und in den sauren Apfel eines teuren Sanierungskonzepts beißen.

Das Gebäude wurde 1912 als Dorfschule errichtet und ist als Einzeldenkmal gelistet. Aus der Bauzeit stammen die meisten Fenster im Kindergarten St. Johannes - und sie sind noch im Originalzustand. Dementsprechend zieht es, an kalten Tagen bildet sich außerdem Kondenswasser zwischen den Flügeln der Kastenfenster. Doch die Denkmalpflege beharrt darauf, diese historischen Stücke beizubehalten und zu sanieren.

Denkmalpflege: Fenster sind in gutem Zustand

Ende November 2017 hat die Stadt ein Konzept vorgestellt, das nicht nur die Erneuerung der Fenster samt Fensterläden, sondern auch der Fensterbänke innen und außen beinhaltete. Doch das Landesamt für Denkmalpflege sagte Nein und forderte den Erhalt der historischen Substanz. Die Fenster befinden sich, so die damalige Einschätzung der Fachbehörde, in gutem Zustand, der eine Instandsetzung rechtfertige.

Auch der Wärme- und Schallschutz sei in Ordnung. In Bereichen mit Einfachverglasung könnten allerdings Aufsatzverglasungen eingesetzt werden. Dichtungen im Falzbereich oder aufgesetzte Dichtleisten an der inneren Fensterscheibe seien ebenfalls möglich.

Inzwischen wurde ein Musterfenster angefertigt, das bis auf wenige Kleinigkeiten den Erwartungen des Landesamtes für Denkmalpflege entsprach. Das Landesamt befürwortete auch den Vorschlag der Stadt, im Zuge der Fenstersanierung ebenso die Fassade überarbeiten zu lassen

Gruppenräume von St. Johannes im Container

In den kommenden Monaten soll die Sanierung nun angepackt werden. 30 Fenster sind dabei instandzusetzen, was innerhalb der dreiwöchigen Schließzeit des Kindergartens im Sommer nicht möglich ist. Von Ende August bis Anfang Dezember werden die beiden Gruppenräume und die Toiletten darum in eine provisorische Containeranlage umquartiert, um in dieser Zeit die schmutzintensiven Arbeiten zu erledigen. Die übrigen Arbeiten und die Renovierung der Fassade folgen im Sommer 2022.

Zu den rund 183.000 Euro für Fenster und Fassade kommen also weitere 20.000 Euro für die Containermiete - zuzüglich unvorhergesehene Kosten, die bei Arbeiten in denkmalgeschützten Gebäuden nicht auszuschließen sind. Für den denkmalpflegerischen Mehraufwand gibt es aber eine Förderung: 5000 Euro steuert der Landkreis bei, 3000 Euro der Bezirk Schwaben, 18.000 Euro die Bayerische Landesstiftung und 10.000 Euro das Landesamt für Denkmalpflege.

Mit der Sanierung der Fenster wurde die Firma Holzmanufaktur aus Rottweil beauftragt, die schon bei der Generalsanierung des Friedberger Rathauses tätig war.

