Der Kissinger SC muss dringend leere Stellen im Vorstand füllen

Plus Kissings größter Sportverein sucht händeringend nach weiteren Mitgliedern für den Vorstand. Im schlimmsten Fall ist das Weiterbestehen bedroht.

Die „Schaltstelle der Macht“ des Kissinger SC wirkt wenig spektakulär. Über den hinteren Eingang der Paartalhalle gelangt man ins obere Stockwerk, wo unter einer verglasten Dachschräge das organisatorische Herz des Vereins schlägt. Doch so wenig imposant die Räumlichkeiten sind, umso wichtiger ist die Arbeit, die dort geleistet wird. Die Vorstände des KSC stecken den Rahmen für das Vereinsleben von knapp 2400 Menschen. Doch das Gremium sucht händeringend nach weiteren Mitgliedern – ansonsten drohen dem Verein Probleme.

Die erste Vorsitzende des KSC, Marion Lang, sucht schon seit Monaten nach Unterstützung im Vorstand. Mehrere Posten sind offen, etwa der des zweiten Vorsitzenden und des Schatzmeisters. „Grundsätzlich funktioniert das Team im Vorstand sehr gut. Aber ich kann verstehen, wenn jemand nach 20 Jahren Engagement auch in ,Vereinsrente‘ gehen will“, sagt Lang. Doch Nachfolger müssen her – sollte niemand gefunden werden, könne der Verein im schlimmsten Fall nicht weiter bestehen.

Eine Versicherung schützt den Vorstand des Kissinger SC

Angst vor einem Amt müsse sicher niemand haben – denn der Verein hat seine Vorstandsmitglieder abgesichert. Lang zufolge gibt es beim KSC eine sogenannte D&O-Versicherung: „Dadurch sind die Mitglieder des Vorstands vor zivilrechtlichen Belangen abgesichert, sollte wirklich einmal etwas passieren.“ Die Versicherung stelle sicher, dass das Privatvermögen von Vorstandsmitgliedern vor Haftung geschützt ist. „Gerade auch im Hinblick auf die neue Datenschutz-Grundverordnung ist es gut, auf der sicheren Seite zu sein“, sagt Lang.

Die Aufgabenverteilung im Vorstand des Kissinger SC ist klar geregelt. Während sich der erste Vorsitzende um die Kommunikation kümmert – sei es mit den Abteilungen, der Kommune, anderen Vereinen oder auch Anwälten bei Rechtsfragen – ist der zweite Vorsitzende für die Belegung der Hallen zuständig. Der KSC organisiert dabei nicht nur eigene Sportveranstaltungen, sondern auch die Vergabe an alle übrigen Vereine. „Einmal im Jahr gibt es dazu ein Treffen, um die Termine abzuklären“, erläutert Lang. Der zweite Vorsitzende des KSC erstellt daraus dann die Planung für das Jahr. Dabei muss er aber nicht bei Null anfangen – es gibt bereits Kalender für die Hallen, die nur noch gefüllt werden müssen.

Auch der dringend gesuchte neue Schatzmeister kann auf Vorarbeit vertrauen – wie Lang schildert, habe Klaus Griesbeck während seiner Amtszeit zahlreiche wichtige Dokumente vorgefertigt. Auch muss sich der Schatzmeister nicht um sämtliche Detailfragen kümmern. „Wir haben zwei richtig tolle 450-Euro-Kräfte, die viel Arbeit für den Verein erledigen“, heißt es von Marion Lang.

Zu deren Aufgaben gehört es auch, die Zahlungen der Mitgliedsbeiträge zu kontrollieren. Der Schatzmeister dagegen muss ein Auge auf die Konten des Vereins behalten. Allerdings nur auf die des Hauptvereins, die Abteilungen übernehmen dies jeweils selbst. Die Steuererklärung mache bisher der ehemalige Schatzmeister Robert Kronester.

Die ehemaligen Amtsinhaber des KSC leisten weiterhin Hilfe

„Die ehemaligen Vorstandsmitglieder sind immer im Hintergrund, um zu helfen. Sie unterstützen auch Leute, die neu in den Vorstand kommen“, sagt Marion Lang. Sie könne sich aber vorstellen, die Arbeit mit den Steuern eines Tages an einen Steuerberater zu geben. Auch die einzelnen Sparten des KSC sind auf der Suche nach Vorstandsmitgliedern. Wie Lang sagt, haben fast alle Abteilungen mit diesem Problem zu kämpfen: „Ich glaube, dass zum Teil der berufliche Wandel daran Schuld ist.“ Heute sei es üblich, dass auch Mütter arbeiten – bei Marion Lang ist es auch so.

Die Wahlen für den neuen Vorstand des KSC sollen im Mai oder Juni kommenden Jahres stattfinden. Bis dahin müssen sich Kandidaten für die Ämter finden. Lang plant daher eine Informationsveranstaltung, eine Fragestunde, in der sich Interessierte über die Aufgaben der Vorstandsmitglieder informieren können. Der Termin dazu soll rechtzeitig bekannt gegeben werden: „Ich hoffe, dass die Menschen ihre Scheu verlieren und sich dazu entscheiden, sich im KSC zu engagieren.“