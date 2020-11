vor 15 Min.

Der Kreis kauft Lüfter für Klassenzimmer, Friedberg nicht: Warum?

Plus Lüften von Klassenzimmern ist wegen Corona großes Thema an Schulen. Der Kreis schafft nun für seine Schulen Lüfter an, die Stadt Friedberg nicht. Das hat einen Grund.

Möglichst noch in diesem Jahr will der Landkreis für den Infektionsschutz 50 mobile Luftreinigungsgeräte und 410 CO 2 -Sensoren für Klassenzimmer und Fachräume an den weiterführenden Schulen im Wittelsbacher Land beschaffen. Die Filtergeräte sollen für Räume genutzt werden, die überhaupt nicht oder nicht ausreichend durch Fensteröffnen gelüftet werden können. In den sieben städtischen Schulgebäuden von Friedberg stellt sich die Situation anders dar.

So helfen CO 2 -Sensoren in Klassenzimmern gegen Corona

In den sogenannten CO 2 -Ampeln sind Sensoren verbaut, die die Kohlendioxid-Konzentration der Luft messen. Die Ampelfarben zeigen den Kohlendioxid-Konzentrationsbereich an – von Grün (gute Luftqualität) bis Rot (Belastung). Da man davon ausgeht, dass Corona-Viren vor allem durch Aerosole übertragen werden, spielt die Belüftung der Räume eine entscheidende Rolle. Sollte sich ein Infizierter im Raum befinden, lässt sich die Aerosolbelastung durch Frischluftzufuhr verringern. Damit soll sich die Ansteckungsgefahr in der Pandemie verringern.

Der Landkreis ist Sachaufwandsträger von vier Realschulen, drei Gymnasien, zwei Berufsschulen, zwei Förderschulen, Beruflicher Oberschule (FOS/BOS), Wirtschaftsschule und Berufsfachschulen. 7750 Schüler werden dort insgesamt unterrichtet. Die Kreisverwaltung hat den Bedarf bei den Schulen abgefragt und kommt auf 50 Reiniger und 410 Sensoren.

Der Vorschlag der Verwaltung wurde in der Sitzung angenommen und ein Dringlichkeitsantrag der Grünen abgelehnt. Die hatten gefordert, dass alle Klassenzimmer, also auch solche, die gut gelüftet werden können, mit mobilen Luftreinigern ausgestattet werden. Ausgenommen sind das Gymnasium in Mering und die Berufliche Oberschule in Friedberg. Dort sind Lüftungsanlagen in den Gebäuden installiert.

CO 2 -Ampeln für alle Räume an Friedberger Schulen

In den sieben städtischen Schulgebäuden von Friedberg mit 163 Klassenzimmern und 1470 Schülern gibt es keine Räume, die für Unterricht genutzt werden, aber keine bzw. nur sehr kleine Fenster haben oder aus einem anderen Grund nicht gelüftet werden können. Auch innenliegende Fachräume fehlen. Liegenschaftsreferent Wolfgang Schuß empfahl daher im Bildungsausschuss des Stadtrates, nur CO 2 -Wächter anzuschaffen.

Hiermit will die Stadt Friedberg alle Schulräume ausstatten. Es liege bereits vom Elternbeirat einer Schule ein Antrag auf die Lüfter vor. Doch die Lüftungsgeräte seien für die Klassenzimmer, in denen alle 20 Minuten kurz sowie nach jeder Schulstunde länger gelüftet werden kann, nicht nötig und würden nicht im Rahmen des kürzlich aufgelegten Förderprogramms des Freistaates bezuschusst, führte Schuß aus. Auch die Städte Neusäß und Gersthofen verfahren so. Die Schulleiter hätten auf Nachfrage auch keinen Bedarf für Zimmer mit Sondernutzung, etwa Musikräume, angemeldet, sagte er auf Nachfrage von Claudia Eser-Schuberth (Grüne).

Eine Diskussion entwickelte sich über die Frage, ob die Stadt mobile oder fest installierte und verkabelte CO 2 -Sensoren anschaffen soll. Das ist erstens eine Kostenfrage, doch den Stadträten ging es vor allem um den Zeitraum, in dem die Geräte beschafft werden können. Man entschied sich schließlich mit elf zu zwei Stimmen für die teureren Geräte, da diese länger halten.

Wie der Landkreis muss die Stadt den Auftrag ausschreiben, sodass die Verwaltung davon ausgeht, dass die Sensoren erst in den Faschingsferien installiert werden können. Auf Anregung von Johann Held (CSU) soll diese Aufgabe nun dem Bauhof angedient werden, was erstens schneller und zweitens günstiger kommen könnte. Momentan stehen Ausgaben von 81.500 Euro Einnahmen von 10.700 Euro gegenüber.

Abgesehen von den Schulen sollen auch die fünf städtischen Gebäude, in denen freie Träger Kinderbetreuungseinrichtungen betreiben, mit den CO2-Wächtern in allen Räumen ausgestattet werden.

