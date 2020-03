vor 23 Min.

Der Kreuzweg mit Ton und Gebet

Herrgottsruher Abendmusik widmet sich Gang nach Golgatha

Die „Via Dolorosa“ ist der Weg, den Jesus am Karfreitag bis zur Kreuzigung auf dem Berge Golgatha gehen musste. Er zählt heute zu den Touristenattraktionen bei einem Besuch in Jerusalem. Wie aber steht es mit dem gebeteten Kreuzweg in unseren westlichen Breiten? Im Rahmen der „Herrgottsruher Abendmusik“ soll dieses Thema neu belebt werden. Das Konzert findet statt am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in Herrgottsruh. Neu ist dabei, dass Musik und geistliches Wort sich gegenüberstehen werden. Als musikalischer Gehilfe dient dabei Johann Sebastian Bach. Er vertonte sowohl die Passionsgeschichte nach dem Apostel Johannes als auch die nach Matthäus.

Die bekanntesten Choräle und Arien finden in der von Roland Plomer zusammengestellten „Kreuzwegandacht“ Widerhall. Wallfahrtsdirektor Sascha-Philipp Geißler wird zu jeder Station wird die entsprechende Passionsmusik erklingen. Countertenor, Sopran, Cello, Oboe und Orgel übernehmen den musikalischen Part. Die Sopran-Arien werden von Susanne Kapfer gesungen, die Alt-Arien vom Countertenor Anselm Wohlfarth. Den instrumentalen Part übernehmen Tobias Lutz am Cello, Anselm Wohlfarth an der Oboe und Roland Plomer an der Orgel. (AZ)

