Der Maibaum als besonderes Symbol

Viele Maibäume wurden wieder im Wittelsbacher Land zum 1. Mai gestellt. Er ist mehr als nur ein Symbol des Brauchtums.

Brauchtum wird in unserer Region groß geschrieben. Egal, ob es sich dabei um die Jubiläumsfeierlichkeiten der Vereine handelt oder die Jaudusfeuer kurz in der Nacht von Karsamstag auf Ostern. Auch der 1. Mai wird im Wittelsbacher Land vor allem unter dem Aspekt der Tradition begangen, während in den Großstädten an diesem Tag Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden.

Auf den Dörfern und Gemeinden im Landkreis sind seit vielen Tagen die Burschen und Mädchen in höchster Alarmbereitschaft. Sie bewachen nämlich einen ganz besonderen Schatz: Ihren Maibaum. Damit dieser auch ja nicht kurz vor knapp von anderen Burschenvereinen gestohlen wird, gilt es, wachsam zu sein. Zu groß ist nämlich die Schmach, wenn der Maibaum einem anderen Dorf in die Hände fällt. Und dann auch noch die Auslöse - eine Brotzeit und mehrere Kasten Bier für die Diebe sind das Mindeste.

Wie schön ist es, wenn der Maibaum dann am 1. Mai endlich in voller Größe an seinem Platz mitten im Ortszentrum steht. Ein Zeichen für das Brauchtum, aber auch ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Heimatgemeinde.

