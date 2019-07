16:17 Uhr

Der Marienplatz wird wieder zum Kinosaal

Kino unterm Sternenhimmel gibt es nächste Woche an drei Abenden auf dem Friedberger Marienplatz.

Kino unter freiem Himmel: Der Bürgerkulturverein Friedberg zeigt drei Filme auf dem Marienplatz. Und das kostenlos!

Der Bürgerkulturverein lädt auch in diesen Jahr wieder zu den Kinonächten auf dem Marienplatz ein. Die Veranstalter freuen sich darauf, vom Dienstag, 30. Juli, bis Donnerstag, 1. August, wieder auf gemeinsam mit den vielen Freiluft-Kinofans unterm Sternenhimmel auf dem Marienplatz zu sitzen. Zur Einstimmung am Dienstag dürfen sich die BesucherInnen am ersten Spieltag vor Filmbeginn auf einen Gastauftritt der Friedberger Band „Barasseroni“ freuen. Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen.

Friedberg: Drei Tage - drei Filme

An den drei Tagen wird eine bunte Mischung an Filmen gezeigt.

Start ist am Dienstag mit einem irisch/amerikanischen Film über eine Jugend im Dublin der 80er Jahre, in der Musikbegeisterung und die erste Liebe eine große Rolle spielen. Er zeigt mit viel Witz, wie aus einer Lüge etwas ganz Besonderes entstehen kann.

Es folgt am Mittwoch eine Komödie aus Frankreich, die ein ernstes Thema heiter aufgreift. Ein neuer Arzt passt nicht ins gewohnte Dorfbild und scheitert beinah an der Engstirnigkeit der BewohnerInnen. D

er Donnerstagsfilm bleibt diesmal noch ein Geheimnis. Hinweise auf ihn finden gibt es kurzfristig auf der Website www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com, dort finden die Besucher auch Hinweise über Absagen bei schlechtem Wetter.

Dazu gibt es auch wieder ein Quiz, das an den Filmtagen in der Friedberger Allgemeinen zu finden ist. Die Coupons sind ausgefüllt bis zum Beginn des Films abzugeben., Als Preis winkt die DVD des gezeigten Film. Die Verlosung erfolgt in der Pause. Die Bewirtung erfolgt durch das Team des Samok. Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind zur Deckung der Unkosten jedoch erwünscht. (FA)

