18:30 Uhr

Der Meringer Feuerwehrturm leuchtet jetzt

Kommandant Andreas Regau freut sich über das neue Logo am Feuerwehrturm in Mering.

Der Schlauchturm der Meringer Feuerwehr wurde saniert. Das war dringend nötig. Und nun leuchtet er sogar.

2004 konnte die Meringer Feuerwehr in ihr Haus an der Friedenaustraße einziehen. „Leider wurde auf dem Übungs- und Schlauchturm kein Oberflächenschutz angebracht. Deshalb entstanden durch die Witterung Schäden an der Tragkonstruktion und an den Balkonen“, erklärt Bürgermeister Florian Mayer. Jetzt, nach der Sanierung, sehe man die weiße Farbe der Karbonisierung deutlich. Hätte man noch länger gewartet, wären die Kosten noch viel höher ausgefallen.

Die Sanierungsarbeiten am Meringer Feuerwehrturm haben drei Wochen gedauert

Drei Wochen im Oktober dauerten die Arbeiten. Am 7. September hatte der Planungsausschuss der Stadt über die Vergabe des Auftrags an die erfahrene Firma Heinrich Schmid in Gersthofen entschieden. Die Kosten beliefen sich auf 46.000 Euro. Das Flachdach wurde gleich mit vom Gerüst aus auf seine Dichte hin überprüft.

Kommandant Andreas Regau regte an, dass sie gerne ein Logo aus der Vereinskasse am Turm finanziert haben möchten. „Es wurde Mitte November angebracht und leuchtete erstmals am 15. November“, berichtet er freudig. Die Gemeinde musste dafür die Genehmigung erteilen. „Da uns die Feuerwehr immer unterstützt und auch bereits Fahrzeuge aus der eigenen Kasse finanziert hat, genehmigte ich diesen Vorschlag gerne“, schmunzelt Mayer. Das Design hierfür habe Sebastian Seyssler aus der Bauverwaltung konzipiert.

Mehr als 100 Menschen sind bei der Meringer Feuerwehr aktiv

Mayer zeigt sich sichtlich noch über die großartige Unterstützung erfreut, die er kürzlich bei einer Verkehrsschau durch die Meringer Feuerwehrsleute erhielt. Er betont, dass innerhalb der Feuerwehr ein sehr gutes Verhältnis herrsche und die ehrenamtlichen Kräfte eine ständige Einsatzbereitschaft garantieren könnten.

Seit 1869 gibt es die Freiwillige Feuerwehr Mering, der momentan etwas mehr als 100 Personen angehören, darunter vier aktive Frauen. Bei der Jugend liege die Zahl der weiblichen Mitglieder sogar bei über zehn, erzählt Regau.

Es sei noch geplant, das Feuerwehrhaus rechts am Gebäude durch einen Anbau um drei Stellplätze zu erweitern. „Zwei Plätze braucht die eigene Wehr, und die Kreisfeuerwehr würde auch gerne ein Fahrzeug unterstellen. Außerdem wird noch Platz für die Lagerung benötigt“, informiert Merings Bürgermeister weiter. (hese)

