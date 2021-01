vor 6 Min.

Der Meringer Thomas Lidl will für die ÖDP in den Bundestag

Thomas Lidl ist der Bundestagsdirektkandidat der ÖDP (Ökologisch Demokratische Partei) für den Wahlkreis Augsburg-Land. Sein Sohn hat ihn inspiriert.

Spaziergänger am Friedberger Schloss konnten sich vor Kurzem wundern über einen in diesen Zeiten höchst ungewöhnlichen Menschenauflauf in Orange.

Hier wurde Thomas Lidl aus Mering von der Wahlkreisversammlung Augsburg-Land zum Bundestagsdirektkandidaten für die ÖDP (Ökologisch Demokratische Partei) gewählt. Zum Wahlkreis Augsburg-Land gehören der Landkreis Augsburg ohne Königsbrunn und der Landkreis Aichach-Friedberg ohne Aindling, Inchenhofen und Kühbach.

Ganz klassisch persönlich vor Ort - aber natürlich mit Maske - fand die Versammlung statt. Das ist für die Wahl von Direktkandidaten so vorgeschrieben und soll auch in Corona-Zeiten mit den nötigen Hygienemaßnahmen so durchgeführt werden, erklärt die ÖDP.

Umso mehr freute sich Lidl darüber, dass 20 Prozent der stimmberechtigten ÖDPler zur Wahl erschienen waren. Der 40-jährige Lehrer wird mit dem Motto „Weniger ist mehr– Wirtschaft ohne Wachstumszwang“ in den Wahlkampf gehen und hofft, damit den Schwung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ mitnehmen zu können.

ÖDP: Thomas Lidl ist überzeugter Lehrer an der Mittelschule Friedberg

Thomas Lidl ist unter anderem bekannt durch sein Engagement bei der Sektion Mering des Deutschen Alpenvereins. Seit 14 Jahren ist er dort als Jugendleiter tätig und betreut seit 2019 auch die vereinseigene Boulderhalle. Er arbeitet "als überzeugter Lehrer", wie er es selbst formuliert, an der Mittelschule Friedberg. Lidl ist verheiratet und hat drei Kinder. Als gebürtiger Meringer, der sogar noch im alten Meringer Krankenhaus geboren wurde, kennt der 40-Jährige die Region, ihre Menschen und Vereine.

Den Anstoß, politisch aktiv zu werden, habe sein elfjähriger Sohn gegeben, der anfing, auf die Fridays-for-Future-Demonstrationen zu gehen. "Diese Aufbruchstimmung, die 2019 herrschte unter den Jungendlichen, die Ideen und Tatkraft, die sie hatten. Das hat mich beeindruckt und mitgenommen", sagt Lidl. Er sehe nun, dass politisch und wirtschaftlich trotzdem leider nicht viel passiere, und alles, was passiere, sei zu langsam. "Deswegen möchte ich nun selbst handeln", erklärt der 40-Jährige.

Er habe lange überlegt, in welchem Rahmen er am besten etwas bewirken könne. " Ich habe mich für die ÖDP entschieden, weil es die einzige Partei ist, die wirklich Alternativen zum üblichen "höher, schneller, weiter" anbietet und tatsächlich auch Konzepte dazu vorlegt" erklärt er. Die ÖDP sei die einzige Partei, die das Wirtschaftswachstum wirklich infrage stelle und lebenswerte, praktikable Lösungen vorschlage. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen