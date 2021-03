Der Meringer Wertstoffhof wird komfortabler

Plus In Mering steht ein großer Umbau am Wertstoffhof an. Die Kunden werden davon profitieren.

Der Wertstoffhof - das ist auch ein Stück Lebensgefühl. Und in Mering gleich ganz besonders. Man trifft sich am Samstag zum Ratsch mit alten Bekannten, bewundert die neuesten Gartenzwerge in der liebevoll arrangierten Aufstellung der hilfsbereiten Mitarbeiter - und gibt nebenbei natürlich auch das über die Woche zusammengekommene Sammelgut ab.

Entsprechend groß ist das Interesse, wenn es um die Zukunft der Sammelstelle geht. Nach Einführung der Gelben Tonne bleibt ja nur etwa die Hälfte der Sammelstellen im Landkreis erhalten, und die Meringer ist eine davon. Diese möchte der Landkreis nun umbauen und modernisieren, angepasst an die veränderten Gegebenheiten.

Einige Verbesserungen sind am Wertstoffhof Mering geplant

Die erste Planskizze, die vor Kurzem im Meringer Gemeinderat vorgestellt wurde, verspricht dabei einige Verbesserungen für die Nutzer. Schweres Sammelgut wie Sperrmüll kann demnach kräftesparend von oben in die Container befördert werden. Und mit behandeltem Altholz aus dem Außenbereich darf künftig eine schon lange gewünschte zusätzliche Abfallart abgegeben werden. Die Entsorgung der Wertstoffe wird also komfortabler und wenn noch ein paar Überdachungen angebracht werden, lässt es sich auch noch gemütlicher ratschen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Großer Umbau des Meringer Wertstoffhofs geplant

Themen folgen