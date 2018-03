vor 47 Min.

Der Spargel friert, aber die Bauern bleiben cool

Frost und Schnee im März haben den Start der Freiluftsaison verschoben. Wer zum Osterfest das Edelgemüse genießen will, hat trotzdem eine (heimische) Alternative.

Von Vanessa Polednia

Mathilde Rieblinger aus Schrobenhausen verkauft ihr Gemüse immer freitags auf dem Friedberger Marienplatz. Spargel hat sie noch nicht dabei. Und das findet sie auch gut so: „Ich habe bei schlechten Wetter noch gar keine Lust auf Spargel. Sonnenschein und Spargel gehören für mich einfach zusammen. Und umso größer ist die Vorfreude auf beides.“ Denn wegen der „verlängerten“ Winters, vor allem wegen der kalten Temperaturen, gab es in diesem Jahr zu Frühlingsanfang im März noch keinen Spargel. Besonders ungewöhnlich ist das aber nicht: Denn der Beginn der Erntezeit ist Jahr für Jahr unsicher – kann sogar zwischen Ende März und Ende April schwanken. Dafür ist das Ende klar definiert: Am 24. Juni – dem Johannistag, auch „Spargelsilvester“ genannt – wird die Spargelsaison traditionell abgeschlossen.

Für diese relativ kurze Erntezeit gibt es auch einen guten Grund. Würde das Edelgemüse noch länger gestochen, könnte sich die Spargelpflanze nicht erholen und im nächsten Jahr würde die Ernte schlechter ausfallen. Denn Spargelpflanzen brauchen viel Kraft, um kräftige Spargelstangen hervorzubringen.

Dass es also dieses Jahr später losgeht, macht die Landwirte in der Region nicht nervös. Manfred Losinger vom Losingerhof in Friedberg-Wulfertshausen sagt: „Spargel ist ein Naturprodukt und unsere Kunden warten auch gerne mal ein bisschen länger auf ein Lebensmittel von hoher Qualität.“ Solange es nicht noch einen Monat kalt bleibt, sieht er keinen Grund zur Sorge. Mit den Saisonkräften gebe es auch kein Problem: Sie seien rechtzeitig informiert worden und konnten sich darauf einstellen.

"Spargel wächst, wie die Natur und die Sonne ihn wachsen lassen"

Genauso ist es auch bei Stephan Seibold. Der Landwirt bewirtschaftet ein Spargelfeld zwischen Bobingen und dem Augsburger Stadtteil Inningen. Ihm gefällt der „Spätstart“ zwar nicht. Aber der Frost habe den Pflanzen sogar gutgetan, da er sie schützt und in einer Art Winterschlaf hält. Somit sei der lange Winter für die Qualität des Spargels kein Problem. Für das wirtschaftliche Ergebnis könnten eher andere Aspekte problematisch werden, etwa wenn Mitarbeiter abspringen. Seibold rechnet damit, dass die Spargelpreise 30 bis 50 Cent pro Kilo steigen werden. Was sich aber nicht mit der Witterung begründen lässt, sondern mit dem gestiegenen Mindestlohn.

Mythen und Fakten rund um den Spargel 1 / 8 Zurück Vorwärts Warum gibt es Spargel nicht das ganze Jahr? Das offizielle Ende der Spargelzeit ist in Deutschland traditionell der 24. Juni. Der Grund: Soll die Ernte auch im nächsten Jahr ertragreich sein, brauchen die Pflanzen ausreichend Zeit zum Regenerieren. Daran erinnern noch heute Bauernregeln wie "Kirschen rot, Spargel tot".

Grün oder weiß – welche Sorte ist gesünder? Grün: Schon die weißen Stangen enthalten zwar zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel viele Ballaststoffe, Eisen, Vitamine und Nährstoffe wie Kalzium und die harntreibende Asparaginsäure. Der grüne Spargel wächst jedoch über der Erde, unter Sonnenlicht bildet er zusätzlich den Farbstoff Chlorophyll und reichlich Vitamin C.

Sind weiße Stangen leckerer als solche mit blauen Köpfen? Weiße Stangen sind hübscher, aber nicht leckerer. Sie entsprechen dem Idealbild des Gemüses: gerade, schlank, schneeweiß und mit glatter Spitze. Stößt das Köpfchen ein paar Stunden früher aus dem Erdwall ans Licht als der Erntehelfer es sticht, färbt die Sonne es blau-violett. Es kann auch passieren, dass die sonst glatte Spitze in der Sonne aufblüht. Auch das schmeckt nicht anders. Günstiger ist blauer Spargel deshalb auch nur wegen seiner untypischen Optik.

Kann man Spargel einfrieren? Ja, aber nur geschält. Soll tiefgefrorener Spargel auf den Teller, muss er direkt aus dem Gefrierfach in den Kochtopf. Er darf vorher nicht auftauen. gekochter Spargel lässt sich hingegen nicht einfrieren. Denn in den Stangen bilden sich Eiskristalle, die die gekochten Stangen nach dem Auftauen weich und matschig werden lassen.

Ist Rotwein zum Spargel tabu? "Sie können auch Bier zum Spargel trinken", sagt Harald Seitz vom Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Klar, leichter Weißwein unterstreiche den sanften Spargelgeschmack. Das ist aber eher etwas für Gourmets. Wer lieber Rotwein oder Bier mag, darf auch das trinken. Allerdings sollte es kein zu herbes Bier sein und auch ein leichter Rotwein passt besser als ein schwerer.

Warum riecht der Urin nach dem Spargelessen? Der Urin riecht nach dem Spargelessen anders, das bestätigt Experte Harald Seitz: „Das hängt mit den Schwefelverbindungen zusammen.“ Dass es allerdings nur einigen Menschen so geht, stimmt nicht, sagt Seitz. Bei jedem Menschen entstehen die Stoffe im Urin, die den strengen Geruch verursachen, bei manchen allerdings stärker als bei anderen. Abschwächen lässt sich der Geruch, in dem man zum Spargelgericht viel trinkt, das verdünnt den Urin.

Ist Spargel harntreibend? Ja. Die Schwefelverbindungen, die für den intensiven Geruch auf der Toilette sorgen, bilden sich aus der im Spargel enthaltenen Asparaginsäure, diese hat gleichfalls eine harntreibende Wirkung.

Sind die Spargel-Stangen ein Aphrodisiakum? Nachgesagt wird den Stangen eine luststeigernde Wirkung bereits seit der Antike. Nicht ganz unerheblich dafür dürfte jedoch auch die Gemüseform in Phallus-Optik sein. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Immerhin wird Spargel auch in der ayurvedischen Medizin zur Behandlung von Potenz- und Luststörungen verwendet.

„Spargel wächst, wie die Natur und die Sonne ihn wachsen lassen, er ist schließlich ein saisonales Produkt“, betont Claudia Westner vom Gut Haslangkreit in Kühbach. Auch sie sieht kein Problem mit dem späteren Saisonstart. Unter ihren Spargelstechern sind viele Polen. Und die, vielfach katholisch, bleiben lieber noch zu Hause, um Ostern mit ihren Familien feiern zu können. Somit sei für den Betrieb der Mitarbeitereinsatz heuer einfacher und sicherer zu planen.

Wann gibt es den ersten Spargel?

Georg Lohner, Geschäftsführer des gleichnamigen Spargelhofs in Inchenhofen, argumentiert ähnlich. Die meisten seiner Arbeiter sind Rumänen, die Ostern gerne zu Hause feiern. Spargel aber gibt es vom Lohner trotzdem schon – als Beilage zum Festtagsessen. Denn der Inchenhofener hat eine Alternative parat: Mithilfe einer Bodenheizung in den Feldern konnte schon seit 12. März geerntet und der erste Spargel der Saison auch an einem Stand an der Augsburger City-Galerie verkauft werden. Inzwischen haben 14 Stände offen. Doch auch bei Lohner werden die meisten Felder konventionell betrieben und deshalb ist Geduld gefragt: Wegen der vielen außergewöhnlich kalten Nächte konnte selbst der beheizte Spargel nicht optimal wachsen. Grund: Das Edelgemüse mag es warm und braucht eine Bodentemperatur von zehn bis zwölf Grad. Das schaffte auch die Heizung nicht.

Wie geht es nun also weiter? Sollte es wärmer werden, rechnen die Bauern in den nächsten 14 Tagen mit weißem Spargel von den heimischen Feldern. Bei Nachtfrost und wenig Sonne könnte es aber auch noch drei Wochen dauern. Sicher lässt sich jetzt noch nichts sagen. „Gnädiges Wetter kann noch viel aufholen, da der Spargel dann sehr schnell wächst“, sagt Georg Lohner.

Die Gelassenheit resultiert aus Erfahrung. Der „Frühstart“ im vorigen Jahr brachte zwar schon Ende März frische Stangen. Doch dann gab es im April frostige Nächte, die vor allem den grünen Spargel erfrieren ließen. Der wächst oberirdisch und ist daher besonders anfällig. „Vor nicht allzu langer Zeit gab es erst am Muttertag Spargel satt. Und der findet ja erst am zweiten Sonntag im Mai statt“, resümiert Claudia Westner vom Gut Haslangkreit. Trotz der Kühle an Ostern heißt es also cool bleiben.

