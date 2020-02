16:06 Uhr

Der Termin für die "Friedberger Zeit 2022" ist jetzt offiziell

Die Stadt Friedberg hat den Termin für das Altstadtfest 2022 bekannt gegeben. Organisator Frank Büschel erklärt, warum darauf auch der Mond Einfluss hat.

Von Ute Krogull

Jetzt ist es offiziell: Die nächste Friedberger Zeit findet vom 8. bis 17. Juli 2022 statt. Das gab Frank Büschel, Kulturamtsleiter und Festorganisator in Personalunion, im Kulturausschuss des Stadtrates bekannt. Bei der Terminfindung wurden diverse Faktoren berücksichtigt, darunter der Mondkalender.

Das Altstadtfest liegt in der Phase des zunehmenden Mondes; nach den Erfahrungen der bisherigen Veranstaltungen bürgt das für eine stabile Wetterlage. Auch eine Terminüberschneidung mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die im November und Dezember über die Bühne geht, und mit anderen Großveranstaltungen in der Region gibt es nicht.

So lief die "Friedberger Zeit" 2019

Das Altstadtfest 2019 war ein großer Erfolg. 157.000 Besucher kamen an den zehn Tagen. Und das Wetter war – bis auf einen Wolkenbruch spät am Eröffnungsabend und ein paar Tropfen am Abschlusssonntag – durchweg so strahlend wie die Laune der Gäste. Wie sich das Fest finanziell entwickelt hat, steht noch nicht fest. Laut Büschel gehen immer noch Rechnungen dazu bei der Stadt ein. Im Vorfeld war die Verwaltung von einem Defizit von über 300.000 Euro ausgegangen.

