Der erste Derchinger war ein reicher Mann

Nur ein Fragment des Grabmals von Flavius Vettius ist erhalten, das zu den teuersten in der Provinz Rätien gehört haben dürfte. Die Rekonstruktion der Inschrift gibt Hinweise auf den ersten Derchinger. Foto: Karlheinz Dietz/Zeichnung: Volker Babucke

Die neue Veranstaltungsreihe „Friedberger Forum“ rückt ein Grabmal in den Blickpunkt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es in der Kirche St. Fabian und Sebastian entdeckt

Von Leonhard Knauer

Roms langer Arm – unter diesem Thema begann der erste Vortrag im Rahmen des „Friedberger Forums“, bei dem Experten Objekte des Museums im Wittelsbacher Schloss in größerem Zusammenhang darstellen sollen. Ein ganz besonderer römischer Fund aus Derching – der Inschriftsockel eines Grabmals – rückte zum Auftakt in den Blickpunkt. Als Referenten begrüßte Museumsleiterin Alice Arnold-Becker den Historiker Prof. Dr. Karlheinz Dietz aus Regensburg.

Im Jahre 1907 entdeckte Johannes Jacobs in der Südwestecke der Derchinger Pfarrkirche St. Fabian und Sebastian den Sockel eines römischen Grabmals. Nach Fertigstellung des Pfarrkirchenneubaus und einer Aussegnungshalle 1965 ließ der damalige Ortsgeistliche Pfarrer Anton Moser den Grabsteinsockel bergen und für jedermann sichtbar und mit Erläuterungstexten an geschützter Stelle in der Aussegnungshalle aufstellen.

Die frühere Entzifferung der fragmentierten lateinischen Inschrift auf dem neun Zentner schweren Steinblock aus Süßwasserkalkstein/Tuff wurde kürzlich durch Karlheinz Dietz überarbeitet und lautet in der Übersetzung nun: „Hier ruht Flavius, Sohn des Titus aus dem Geschlechte der Claudier und Savarer, Sachwalter des Rätischen Staates. Gemäß testamentarischer Verfügung des Flavius selbst haben seine Freigelassenen und Erben Quintilianus und Fortunatus ihrem besten Schutzherrn um 14000 Sesterzen dieses Denkmal gesetzt. Er lebte 49 Jahre.“

In seinen Ausführung gab Dietz Einblicke in das gesellschaftliche Leben der römischen Verwaltung im Umfeld des Verstorbenen. Flavius Vettius gehörte zu den wohlhabendsten Personen der Provinz Rätien. Allein um seine berufliche Stellung als Anwalt für Erbschaftsangelegenheiten „advocatus fisci“ ausüben zu können, musste er ein Vermögen von mindestens 400000 Sesterzen nachweisen. In seiner Funktion erhielt er ein Jahreseinkommen von 60000 Sesterzen.

Welch große Summen dies waren, wird klar, wenn hierfür der Tagesverdienst von einfachen Soldaten und Handwerkern von ein bis zwei Sesterzen gegenübergestellt wird. Allerdings dürfte sich seine Beliebtheit innerhalb der Gesellschaft in Grenzen gehalten haben, da er die Erbschaftsabgaben zu veranlassen hatte. Aufgrund seines hohen Vermögens ist das sieben Meter hohe und aufwendig gestaltete Grabmal nichts außerordentliches. Nach heutigen Kenntnissen gab es in Rätien dennoch nur ein Grabmal, dessen Errichtung mehr als 14000 Sesterzen gekostet hat.

Die einzigartige Bedeutung für Derching ist die Benennung der Personen auf der Grabstein-Inschrift; es handelt sich um die ersten hier lebenden, namentlich bekannten und dokumentierten „Derchinger“, ca. 150 nach Christus: Titus Flavius Vettius, Quintilianus und Fortunatus. Flavius Vettius starb hier, 500 Kilometer von seiner Heimat Savaria (Pannonien, heutiges Ungarn) im Alter von 49 Jahren. Zur damaligen Zeit erreichten nur ca. vier Prozent der Bevölkerung dieses Alter.

