Der erste Eindruck zählt

Die Schüler der Mittelschule Friedberg haben die Möglichkeit, an einem Bewerbungstraining mit verschiedenen Coaches teilzunehmen

Von Alexandra Sieber

Über 100 aufgeregte Jugendliche warten mit ihren Bewerbungsmappen darauf, zum Vorstellungsgespräch ins Klassenzimmer gebeten zu werden. Denn zum sechsten Mal findet das Bewerbungstraining für die Mittelschule, unter der Leitung von Organisatorin Daniela Ludwig statt. Dabei werden sie von 13 Coaches, die der Rotary Club Friedberg stellt, durch das Gespräch geführt.

Die Schüler aus den achten und neunten Jahrgangsstufen präsentieren sich, in den möglichst echten Bewerbungsgesprächen, äußerst professionell und selbstbewusst. Dies bestätigt auch Hubert Ströbel, einer der Coaches: „Ich bin bisher mit mehreren Jungen im Gespräch. Ihr Auftreten und die Bewerbungen sind sehr gut. Ab und zu kann ich ein wenig Kritik üben.“

Die Schülerin Noemi Häusler hat ihr Bewerbungsgespräch mit der Steuerberaterin Julia Heinzelmeier von der Friedberger Treuhand GmbH. Noemi bewirbt sich für eine Stelle als Kauffrau für Büromanagement. Zunächst fordert Heinzelmeier die Schülerin auf, über sich, ihre Familie und Hobbys zu erzählen. Danach geht die Steuerberaterin auf die absolvierten Praktika und Fähigkeiten am Computer ein. Anschließend soll Noemi über ihr Interesse am Beruf und ihre Stärken berichten. Auf jede Frage kann Noemi kompetent antworten. Auch ihr Auftreten ist sehr selbstbewusst. Nach Ende der Gesprächssituation füllt Julia Heinzelmeier einen Bewertungsbogen aus. Kriterien wie äußeres Erscheinungsbild, Reaktion auf Fragen, Ausdrucksweise und Bewerbungsunterlagen spielen eine Rolle. Auch hier bekommt die Schülerin nur positives Feedback. Über das Coaching sagt Noemi: „Anfangs war ich nicht wirklich überzeugt vom Bewerbungstraining. Mittlerweile ist mir aber klar geworden, wie wichtig es ist. Ich weiß jetzt, was bei einem echten Vorstellungsgespräch auf mich zu- kommt, und bin vorbereitet. Zudem hat mir das Training etwas Nervosität genommen.“

Die ehemalige Schulamtsdirektorin und Präsidentin des Rotary Clubs, Gisela Klaus, ist ebenfalls von den Bewerbungsgesprächen begeistert. „Ich habe bisher vier Schülerinnen gecoacht, die sich für soziale Berufe interessieren.

Vor allem von den Bewerbungsmappen und der Vielzahl der Praktika bin ich sehr beeindruckt. Jedes Jahr sind die Mappen vollständiger und die Gespräche selbstbewusster“, sagte Gisela Klaus. Es sei wertvolle Arbeit, die die Mittelschule und die Coaches aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern leisten. Gisela Klaus fügt hinzu: „Die Schüler werden an der Mittelschule Friedberg bei der Berufsfindung und der Bewerbung begleitet und gut vorbereitet. Das ist eine riesen Chance.“

