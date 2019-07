vor 17 Min.

Der fruchtige Kuchen versüßt die heißen Tage

Das neue Rezeptheft unserer Zeitung dreht sich rund um das Thema Beeren. Franziska Häring aus Kissing stellt ihren Schoko-Himbeer-Traum vor.

Schon wieder hat es ein Rezept von Franziska Häring in das neue „Zuckerguss“–Magazin geschafft. Für die Sommerausgabe „Alles aus Beeren“ schickte die Kissingerin ihr Rezept Schoko–Himbeer-Traum ein. Es ist schon das vierte Mal, dass sie im Magazin erscheint. Zuvor schafften es die Toffifee-Torte, das Heidelbeer-Tiramisu und ihr Pralinenrezept in eine der Ausgaben.

Beruflich hat die 30-Jährige nichts mit Backen am Hut. Sie arbeitet in der Wäscherei der Ulrichswerkstätten in Augsburg. Das Backen hat sie von ihrer Oma und ihrer Mama gelernt. „Als Kind habe ich ihnen immer zugeguckt und irgendwann durfte ich mithelfen. So bin ich auch zum Kochen gekommen“, sagt Häring. Am liebsten backe sie in ihrer Freizeit.

WhatsApp-Gruppe fürs Backen

Sie fügt hinzu: „Wenn meine Freundinnen und ich am Wochenende nicht wissen, wo etwas los ist, kommen wir zum Kochen oder Backen zusammen.“ Mit drei Freundinen hat sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Sie treffen sich immer dann, wenn eine neue Ausgabe des „Zuckerguss“-Magazins in Aussicht ist. Zusammen schicken sie ihre Rezepte ein.

Eine richtige Idee hat Häring zu Beginn des Backens häufig nicht. Meistens improvisiert sie und weicht vom Rezept ab. „Der Schoko-Himbeer-Traum ist entstanden, weil ich drei verschiedene Rezepte zusammengemischt habe“, verrät sie. Da ihre Familie gerne Kuchen isst, muss sie als Versuchskaninchen herhalten und die Kreationen probieren.

Die ganze Familie ist begeistert

Als Häring den Traum auf dem Geburtstag ihrer Mutter das erste Mal präsentierte, kam er bei der ganzen Familie sehr gut an. „Ich backe nur für andere. Das mache ich gerne. Auf Geburtstagen und Veranstaltungen in Vereinen bringe ich immer Kuchen mit“, erzählt Häring.

Zum perfekten Sommerrezept gehören für die Kissingerin auf jeden Fall Früchte. „Alles was frisch und kühl ist, ist optimal im Sommer“, erklärt sie. All dies enthält ihr Schoko-Himbeer-Traum. Ein lockerer Biskuitboden, Buttercreme, viele frische Himbeeren und obendrauf mit Schokolade überzogen.

Ein Kochbuch als Dankeschön

Die Freude sei auch beim vierten Mal riesig gewesen, als sie die Bestätigung vom Magazin bekam. „Ich finde schön, dass man von Zuckerguss jedes Mal ein Geschenk als Dank bekommt. Meistens ist es ein Kochbuch“, berichtet Häring.

Die aktuelle Sommerausgabe enthält über 60 fruchtige Ideen für die heißen Tage. Alle Rezepte stammen von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. Das Magazin können Sie für 6,95 Euro bei allen Servicepartnern, in ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erwerben.

