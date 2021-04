vor 32 Min.

Der umstrittene Stätzlinger Supermarkt ist einen Schritt weiter

So könnte der Edeka-Markt am Ortseingang von Stätzling einmal aussehen.

Plus Der Umzug des Edeka-Marktes aus der Stätzlinger Ortsmitte an den Ortsrand ist umstritten. Trotzdem kommt das Projekt nun einen wichtigen Schritt weiter.

Von Ute Krogull

Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für den Umzug des Stätzlinger Supermarktes. Der künftige Standort an der St.-Anton-Straße ist sowohl in der Bürgerschaft als auch in der Politik umstritten. Im Stadtrat fiel nun eine wichtige Entscheidung.

Themen folgen