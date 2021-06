Diebe erbeuten höheren Geldbetrag in Derching

Eine Kasse mit einem dreistelligen Geldbetrag erbeuten Diebe in der Äußeren Industriestraße in Derching.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gewerbeobjekt ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Der Besitzerin fiel der Diebstahl der Kasse jedoch erst auf, als sie am späten Vormittag zu einem Rollcontainer ging. Als die Angestellten am Morgen in die Firma kamen, wurde das Möbelinventar bereits umgestellt, sodass Spuren auf den Täter nicht mehr eindeutig zuordenbar gewesen waren. Die Polizei Friedberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0821/3231710 um sachdienliche Hinweise und Beobachtungen, die zur Ergreifung des unbekannten Täters führen. (AZ)