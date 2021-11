Polizei findet Hundewelpen in einem Auto aus Frankreich

Die vier Tierbabys waren noch zu jung, um von der Mutter getrennt zu werden.

Eine überraschende Entdeckung machte eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg, als sie am Samstagabend einen PKW mit französischer Zulassung im Winterbruckenweg in Derching kontrollierten. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug vier in einem Eimer schlafende Hundewelpen.

Tierarzt begutachtet die Welpen

Da die Welpen, wie die Polizei berichtet, augenscheinlich noch sehr jung waren wurden diese von einem Tierarzt begutachtet. Dieser habe festgestellt, dass die drei bis vier Wochen alten Tiere noch nicht vom Muttertier getrennt werden hätten dürfen.

Da zudem keinerlei Impfungen oder Dokumente, die zum Transport vorgeschrieben sind, hat die Berufsfeuerwehr Augsburg die Hundebabys in ein Tierheim gebracht. Der Fahrer musste wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eine Sicherheitsleistung hinterlegen.