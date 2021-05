Derching

vor 48 Min.

Radfahrer stürzt an Baustellenampel in Derching

In Derching ist ein 52-jähriger Radfahrer an einer Ampel gestürzt. Er trug leichte Verletzungen davon.

Ein Radfahrer will an einer Ampel an der Frechholzhauser Straße anfahren. Er kommt aus dem Gleichgewicht, stürzt und muss leicht verletzt ins Krankenhaus.

