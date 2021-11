Sieben Verletzte bei Unfall nahe Derching

Die Feuerwehr muss nach dem Zusammenstoß an der Auffahrt zur Kreisstraße AIC25 bei Derching den Verkehr umleiten.

Wegen eines folgenreichen Verkehrsunfalls musste am Freitag die Kreisstraße AIC 25 zwischen Derching und Friedberg gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer von Derching kommend nach links in Richtung Friedberg einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 31-jährige, die mit ihrem Pkw in Richtung Gewerbegebiet fuhr. Beim Zusammenstoß wurden sieben Personen leicht verletzt.

Öl und Benzin laufen am Unfallort bei Derching aus

Die Kreisstraße AIC25 war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehren Derching und Stätzling leiteten den Verkehr um und banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (AZ)