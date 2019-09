06:04 Uhr

Derching nimmt an Wettbewerb zur Ortsentwicklung teil

Der Friedberger Stadtteil Derching nimmt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil.

Bürger aus dem Friedberger Stadtteil Derching engagieren sich für das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“.

Unter dem Motto „Mitmachen – Dabei sein – Gewinnen!“ haben sich in ganz Bayern neben Derching 154 weitere Dörfer für den 27. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet. Bei diesem Wettbewerb steht das Engagement der Bewohner im Vordergrund. Ziel ist es, Projekte und Ideen für die Zukunftsfähigkeit der Dörfer gemeinsam zu erarbeiten und mitzugestalten.

Derchinger Vereine entscheiden sich für Teilnahme an Landeswettbewerb

In diesem Zuge haben sich die Derchinger Vereine nach einem Infoabend mit der Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt entschieden, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Seither treffen sich interessierte Bürger in regelmäßigen Abständen, um über die Zukunftsentwicklung des Ortes miteinander zu sprechen und zu diskutieren.

Der Fokus liegt darauf, die Menschen an der sozialen, ökologischen und ökonomischen Entwicklung ihrer Heimat teilhaben zu lassen. Damit wird neben der Teilnahme am Wettbewerb das Engagement der Bürger aktiviert und die Dorfgemeinschaft verfestigt.

Kultur und Soziales in Derching bei Wettbewerb im Fokus

Im Fokus stehen das soziale und kulturelle Leben miteinander und das optische Erscheinungsbild des Dorfes: Welche Vereine bieten welche Aktivitäten an? Wo sehen die Derchinger Potenzial in der Dorfgemeinschaft?

Zusätzlich zu den Treffen der Privatpersonen und Vereinsverantwortlichen gibt es auch regelmäßig Diskussionen bei gemeinsamen Abenden im Gemeinschaftshaus.

Das nächste Treffen wird am 18. September im Gemeinschaftshaus Derching stattfinden. Jeder, der sich einbringen möchte, ist dazu eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Ziel ist, Projekte und Örtlichkeiten zu definieren und Weiterentwicklungen anzuregen.

Derching: Ortsbegehung Höhepunkt von "Unser Dorf hat Zukunft"

Vorläufiger Höhepunkt von „Unser Dorf hat Zukunft“ wird die Ortsbegehung der Expertenkommission am Donnerstag, 10. Oktober sein, bei der diese Ideen präsentiert werden. Dann wird sich entscheiden, ob sich die Mühe der Einwohner gelohnt hat und ob der Ort und seine Mitmenschen am Bezirksentscheid im kommenden Jahr teilnehmen werden.

Die Derchinger Vereine und alle Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 14 Uhr am Dorfplatz gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Derching.

