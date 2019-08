10:12 Uhr

Derchinger Baggersee: Polizei stellt Dieb von Geldbörse

Die Polizei in Friedberg hat den dieb einer Geldbörse gestellt.

Ein 38-Jähriger hatte in Friedberg eine Geldbörse gestohlen. Die Polizei erwischte ihn aber bei der Fahndung an einer Tankstelle mit seiner Beute.

Ein 38-Jähriger hat in einem unbeobachteten Moment eine Geldbörse aus dem Imbiss am Derchinger Baggersee gestohlen – die Polizei konnte ihn aber stellen. Nach der Tat am Donnerstag gegen 15.10 Uhr war der Mann geflüchtet.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Friedberger Polizei ihn schließlich an einer nahe gelegenen Tankstelle fassen. Er hatte die Geldbörse noch bei sich, die dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnte. (tril)

Themen Folgen