Derchinger Bildhauerin Osann: Ihre Figuren erzählen Geschichten

Plus Christiane Osann aus Derching hat als Holzbildhauerin ihren Traumberuf gefunden. Mit welchen Werkzeugen sie arbeitet und wovon sie sich inspirieren lässt.

Für Christiane Osann, Bildhauerin aus Derching, kam nie ein anderer Beruf infrage: „Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, auch nicht, wie schwierig es werden könnte.“ Seit ihrem Studium der freien Kunst in Bremen ist Osann als selbstständige Bildhauerin in Derching tätig. Ihre Besonderheit: das figürliche Arbeiten. Schon seit ihrem zwölften Lebensjahr begeistern Figuren die 44-Jährige. Zuerst hat sie die Figuren nur mit Bleistift gezeichnet, später in Ton modelliert und schließlich in Holz geschnitzt.

Christiane Osann aus Derching fertigt Miniatur-Holzfiguren

Nach ihrer Schulzeit entschied sich Osann für eine Ausbildung zur Holzbildhauerin an einer Fachschule in Garmisch. Um das Gelernte zu vertiefen, suchte sie nach einem geeigneten Studiengang und wurde schließlich in Bremen fündig, wo ein Professor noch figürlich arbeitete. Dort lernte sie auch ihren Mann Tobias Freude kennen, der als Steinbildhauer arbeitet. Gemeinsam zogen sie 2007 zurück nach Derching, wo Osann aufgewachsen ist. Die Holzfiguren fertigt die Künstlerin in Miniaturform, aber auch in Lebensgröße an. Für große Arbeiten nutzt sie Kettensäge und Bildhauereisen, für kleine Figuren ein Schnitzmesser und Hohlbohrer.

Eine Vorliebe für ein bestimmtes Format hat sie jedoch nicht. „Sobald ich mich dazu entschließe, nur noch kleine Figuren zu fertigen, drängt sich mir eine große Figur auf“, erklärt Osann. Denn eine Idee, die umgesetzt werden möchte, taucht immer wieder und immer deutlicher in den Gedanken der Künstlerin auf. Es reiche schon eine Busfahrt, und sie habe tausend Ideen im Kopf. Doch so schnell lassen sich diese nicht umsetzen. „Holzarbeit ist sehr langwierig und mühsam, ich bin jedoch ungeduldig, deswegen passen wir zusammen“, findet Osann.

Das Wichtigste an Osanns Figuren sind die Gesichter

Zum Arbeiten benötigt sie absolute Ruhe, weshalb sie oft nur am Vormittag ihrer künstlerischen Tätigkeit nachgehen kann. Spätestens mittags kommen ihre beiden Söhne, die neun und elf Jahre alt sind, von der Schule nach Hause. „Wenn ich längere Zeit nicht in Ruhe arbeiten kann, werde ich unausgeglichen“, erzählt die 44-Jährige. Aufträge kommen oft von Privatpersonen. Viele ihrer Kunden möchten beispielsweise ein Familienporträt in Miniaturformat. Während der Weihnachtszeit verkaufen Osann und ihr Mann ihre Kunstarbeiten auf der Weihnachtsinsel in Augsburg. Das Abgeben und Verkaufen ihrer Werke fällt der Bildhauerin besonders schwer. Wie solle man den Wert von etwas schätzen, in das so viel Arbeit und Liebe geflossen ist? Das Hauptthema ihrer Figuren sind die Gesichter.

Es kommt jedoch ganz auf die Idee an, ob sie detailreich ausgearbeitet oder abstrakt dargestellt werden. Mittlerweile verwendet Osann immer häufiger auch fremde Materialien wie kleines Spielzeug, Perlen oder Nussschalen in ihren Arbeiten. „Es ist spannend, widersprüchliche Materialien wie Holz und Plastik zu verbinden“, findet Osann. Oft ist es eine Gratwanderung zu entscheiden, ob etwas gut zusammenpasst oder kitschig wirkt.

Kinder von Osann sollen "ein erfülltes Leben führen"

Manchmal werden die Figuren auch mithilfe anderer Materialien in Szene gesetzt. So fand beispielsweise eine Holzfigur, die einen Stand-up-Paddler darstellt, ein Zuhause in einer mit Wachs gefüllten Styroporform. „Es ist mein Wunsch, Leben zu entdecken, wo zuerst keines war. Eine Geschichte zu erzählen in etwas, wo man nichts erwartet“, erläutert die Holzbildhauerin.

Auch wenn die Selbstständigkeit oft Ungewissheit mit sich bringt, ist sich die freischaffende Künstlerin sicher, dass es immer mit der Kunst weitergehen wird. Sie habe auch schon darüber nachgedacht, gemeinsam mit ihrer Schwester, die Geigenbauerin, und ihrem Bruder, der Produktdesigner ist, ein Atelier zu eröffnen. Für ihre Kinder wünscht sich Osann, wofür sie auch selbst ihren Eltern dankbar ist: „Dass sie sich frei entfalten können und ein erfülltes Leben führen, auch wenn der Wunschberuf nicht im künstlerischen Bereich liegt.“