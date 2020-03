Deutliches Votum der Wähler für Josef Wecker in Schmiechen

Plus Das klare Wahlergebnis ist für Josef Wecker ein Motivationsschub für die nächsten sechs Jahre als Bürgermeister von Schmiechen.

Mit einem Wahlergebnis von 92,5 Prozent erhielt Josef Wecker ( Freie Wähler) großen Zuspruch von seiner Gemeinde. Der ehrenamtliche Bürgermeister will sich jetzt vor allem auf den Kreisstraßenausbau und den Radweg nach Mering fokussieren.

Es ist wohl keine Überraschung, dass Josef Wecker ein zweites Mal zum Bürgermeister in Schmiechen/Unterbergen gewählt wurde, immerhin war der Freie Wähler der einzige Kandidat. Dass sich dann aber insgesamt 92,5 Prozent für ihn entschieden haben, darüber freute er sich enorm. Gehofft habe er auf ein Wahlergebnis von 90 Prozent, mit 80 Prozent wäre er aber auch zufrieden gewesen, erzählt er. Besonders große Zustimmung bekam er dabei in Unterbergen mit 97,5 Prozent. In Schmiechen erzielte er immerhin 94,7 Prozent. Etwas nach unten gedrückt wurde das Ergebnis dann durch die Briefwahl, wo er von 88,1 Prozent gewählt wurde.

Auch eine gute Nachricht war zudem die Wahlbeteiligung. Immerhin gingen 70,8 Prozent der 1051 Wahlberechtigten zur Urne bzw. machten sich die Mühe, per Briefwahl abzustimmen.

Der Erfolg wird in der Schmiechachhalle gefeiert

Der alte und neue Rathauschef fühlt sich durch das positive Wahlergebnis bestätigt: „Mir zeigt das, dass die Gemeinde mit meiner Arbeit zufrieden ist. Das ist für mich ein toller Motivationsschub.“ Seinen Erfolg feierte er deshalb gleich in der Schmiechachhalle mit 30 Litern Freibier und Brotzeit. Der Kreis der Feiernden war allerdings aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen zum Corona-Virus mit 30 Leuten etwas überschaubarer als sonst üblich. All zu lange konnte der frisch Gewählte wohl gestern Abend aber seinen Erfolg nicht feiern, denn bereits Montag sei wieder Dienst angesagt.