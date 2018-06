vor 52 Min.

Deutschland steht ganz hoch im Kurs

Wer wird den WM-Pokal dieses Mal in den Händen halten.

Bei mehr als einem Drittel der abgegebenen Tipps wird der Weltmeister aufgeführt. Eine Partie führt die Liste mit deutlichem Vorsprung an.

Von Peter Kleist

Die Resonanz kann sich sehen lassen: Insgesamt gingen beim WM-Tippspiel der Friedberger Allgemeinen 346 Tipps ein – gerade am letzten Tippwochenende kamen die Fußballfans noch so richtig in Fahrt. Viele haben sich offensichtlich bis zuletzt Zeit gelassen und sich spät entschieden.

Ganz hoch im Kurs bei den Tippern steht – kein Wunder – der Titelverteidiger aus Deutschland. Und das trotz der bislang keineswegs berauschenden Leistungen. Auf insgesamt 126 Tippscheinen ist Deutschland aufgeführt, dahinter folgen Frankreich mit 119 Nennungen, Spanien wurde 107 mal als Finalist getippt und Brasilien noch 79 mal. Auffällig war, dass je länger die WM lief, auch Nationen im Finale erwartet wurden, die man vielleicht am Anfang nicht auf dem Zettel hatte. So beispielsweise Portugal (50), Belgien (49), Kroatien (46) oder den Weltmeister von 1966, England, das immerhin noch auf 26 Tipps aufgeführt wurde.

Am Häufigsten wird eine europäische Endspielpaarung getippt

Die am Häufigsten genannte Endspielpaarung ist übrigens eine rein europäische, nämlich Deutschland gegen Frankreich. 36 Tipper rechnen mit diesem Finale. 28 Mitspieler haben auf Spanien gegen Frankreich getippt, 22 erwarten, dass Brasilien und Spanien das Endspiel in Moskau bestreiten, 21 rechnen mit der Partie Deutschland gegen Spanien. Je 16 haben Deutschland gegen Brasilien oder Frankreich gegen Brasilien getippt, elf Spanien gegen Portugal und zehn Spanien gegen Belgien. Jeweils neun Tipper haben sich für die Paarungen Deutschland gegen Portugal bzw. Deutschland gegen England entschieden.

Auch Exoten auf dem Tippzettel

Auch einige Exoten schafften es auf die Tippzettel: Der Senegal und Island siebenmal – somit wurden die Afrikaner und die Nordeuropäer genauso oft als Finalist genannt wie Uruguay. Sechs Mitspieler nannten die Schweiz, immerhin 18 rechnen mit Gastgeber Russland im Finale. Doch schon vor dem Abschluss der Gruppenspiele sind auch einige Tipps aus dem Rennen: So etwa Deutschland gegen Polen, da Lewandowski und Co. bereits ausgeschieden sind. Oder auch die Partien Uruguay gegen Portugal oder Russland gegen Spanien – die treffen nämlich bereits im Achtelfinale aufeinander. Und die 15 Tipper, die auf den zweifachen Weltmeister Argentinien als Finalist gesetzt haben, müssen noch auf ein Wunder von Messi und Co. hoffen.

