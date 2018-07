vor 2 Min.

Diana Raffler wächst im Finale über sich hinaus

Beim neunten Internationalen Filderpokal in Ostfildern-Ruit gewinnt die 14-Jährige gegen internationale Konkurrenz.

Von Werner Miller und Michael Baumgardt

Beim neunten Internationalen Filderpokal im Trampolinturnen in Ostfildern-Ruit haben die Friedbergerinnen Diana Raffler und Tatjana Hesse den Gold- und Silberpokal in Empfang genommen. Phoenix Baumgardt eroberte den Finalplatz sechs.

Zunehmend kämpfen sich die Sprungathleten des TSV Friedberg auch auf internationalen Wettkämpfen nach vorne, wie nun in Ruit bei Stuttgart. Der Filderpokal gehört eigentlich noch zu den neueren Veranstaltungen im Wettkampfzirkus. Trotzdem hat es der TB Ruit bereits geschafft, die Top-Vereine aus Deutschland und dem umliegenden Ausland anzuziehen, wie zum Beispiel den TV Rüti aus der Schweiz.

Grundsätzlich ist die zweitägige Veranstaltung aufgeteilt in Elite und Basis. Beim Elite-Durchgang sind die Anforderungen an die Pflichtsprünge deutlich höher und die Ergebnisse zählen deswegen auch für eine Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften.

Tatjana Hesse holt den zweiten Platz

Tatjana Hesse, die Top-Springerin des TSV bei den jungen Frauen, bot einen spannenden Wettkampf und wuchs über sich hinaus. Im Finale zeigte sie ihre bisher schwierigste Kür mit vier Doppelrotationen und einer Scorewertung von 8,7. Dadurch konnte sie sich von Position drei im Vorkampf noch auf den zweiten Platz ins Finale vorschieben. Den Cup verpasste sie aber um einen hauchdünnen Zehntel-Punkt gegenüber Hannah Lindermeir vom ASV Wolfartsweier. Für die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften war zudem die „Time of Flight“ nicht groß genug. Die Freude über ihren Silberpokal war bei Tatjana und ihrem Trainer Christian Groß dennoch ungebrochen.

Den Wettkampf ihres Lebens lieferte die erst 14-jährige Diana Raffler. Sie startete in der Basisgruppe und hatte 27 Konkurrentinnen aus Deutschland und der Schweiz vor sich und sprang schon im Vorkampf auf Platz vier. Die Chance, sich im Finale noch einmal zu steigern, ließ sich Diana nicht entgehen. Trotz eines nicht ganz gelungenen Sprungs beim One Touch ging sie das volle Risiko eines Einsdreiviertel-Salto mit Babyfliffis am Ende bei ihrer erstaunlichen Finalkür ein. Sieg und Pokalgewinn waren der Lohn bei dem Wettkampf auf international hoher Ebene. Bei der Siegerehrung vergoss Diana Freudentränen.

Die Friedbergerin Phoenix Baumgardt war gesundheitlich angeschlagen, startete aber trotzdem und wählte eine leichtere Kür. Durch die guten Noten in der Pflicht und einer passablen Ausführung schaffte sie es, mit dem fünften Platz ins Finale. Im Endergebnis musste sich Phoenix mit dem sechsten Rang zufrieden geben. Sie setzte sich aber zum Ziel, beim nächsten Filderpokal mit aufs Treppchen zu kommen.

Cheftrainer Christian Groß und die Trainer Sarah Krüger sowie Michael Baumgardt sind über das Resultat ihrer Schützlinge sehr erfreut. Seit dem Weltmeistertitel im Synchron von Carmen Schneiderin, den sie im Jahr 2011 errang, habe es beim TSV Friedberg keinen Erfolg mehr in dieser Größenordnung bei einem internationalen Wettkampf im Trampolinturnen gegeben.

