Die Almarausch-Theatergruppe steht trotz Corona in den Startlöchern

Plus Trotz Corona bietet Almarausch Theater in Mering. Im Theaterstück der Gruppe geht es um einen bequemen Holzknecht und seine Frau, die nach Luxus strebt.

Von Brigitte Glas

Die Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Almarausch spielt auch in diesem Jahr. Während andere Theatervereine die Saison bereits abgesagt haben, geht es für die Trachtler schon in die heiße Phase der Proben. „Kurbetrieb beim Kräuter-Blasi“ heißt das aktuelle Stück von Franz Schaurer.

Im Theaterstück von 2019 hat der Bäckermeister die alte Dorflinde besetzt. Bild: Brigitte Glas

„Mit dem Kräuter-Blasi wollen wir in diesem eher tristen Jahr die Leute wieder zum Lachen bringen“, sagt Spielleiterin Leni Zieglmeir. In der Krise seien die Theaterleute lange nicht sicher gewesen, ob sie den großen Aufwand wirklich wagen sollten. Jetzt hoffen sie, dass die Situation so bleibt und ab Ende Oktober wirklich gespielt werden kann.

So erfülllt Almarausch Mering die Hygieneauflagen

Die Hygieneauflagen können im neuen Trachtenheim erfüllt werden. Wegen der Sicherheitsabstände dürfen heuer 60 Zuschauer kommen. In früheren Jahren waren es dreimal so viele. „Es wird ein echter Kraftakt, aber wenn wir dafür wieder ein Stück Normalität zurückbekommen, strengen wir uns auf und hinter der Bühne genauso an wie der Kräuter-Blasi im Stück“, sagt Leni Zieglmeir.

Darum geht es im Meringer Theaterstück

Und das bekommen die Gäste zu sehen: Der Holzknecht Blasi (Al-bert Müller), der sich gerne vor al-len Arbeiten drückt, lebt mit seiner Frau Finni (Katharina Graf) ohne Luxus. So kommt es zwischen dem zufriedenen Blasi und Finni, die gerne ein besseres Leben führen möchte, zu einem Konflikt. Von nichts aber kommt nichts, umso mehr ärgert es Finni, dass ihr Mann für die verschiedenen Kräuter, die er sammelt und von deren Heilkraft er einiges versteht, nichts verlangt.

Finni möchte Geld in der Kasse sehen. Zusammen mit dem Gemeindeschreiber Ignaz (Tobias Eppeneder) will sie darum ihren Mann da-zu bringen, ein von seinen Patienten honorierter Kräuterdoktor zu werden. Blasi, eigensinnig und dickköpfig, mag nicht, lässt sich dann aber doch überreden, schmiedet jedoch selbst einen Plan. Glatt geht natürlich gar nichts.

Dafür sorgen die Sprechstundenhilfe Gretl (Franziska Hörmann), der Patient und Bauer Wendelin Gruber von Pellham (Helmut Zimmermann), dessen Sohn Bene (Martin Mayr), deren Haushälterin Amalie (Christina Müller) und der Nachbar Hiasl (Ludwig Huber).

Alles zum neuen Stück von Almarausch Mering

Premiere von „Kurbetrieb beim Kräuter-Blasi“ ist am Samstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr.

Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr, Samstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr, Freitag, 6. November, um 19.30 Uhr, Samstag, 7. November, um 19.30 Uhr und Sonntag, 8. November, um 17.30 Uhr.

Kartenreservierung ab sofort für jeden Haushalt einzeln möglich unter Angabe jedes Namens unter tickets@trachtenverein-mering.de oder telefonisch bei Jutta Hörmann immer sonntags, montags und dienstags von 18 bis 20 Uhr unter 08233 9720.

immer sonntags, montags und dienstags von 18 bis 20 Uhr unter 08233 9720. Karten kosten zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Zur Vorstellung am Sonntag, 25. Oktober, ist von 13 bis 14 Uhr ein kostenloser Shuttleservice eingerichtet. Zustiegsstellen sind beim Popfinger, am Marktplatz und bei der Baywa .

