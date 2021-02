18:00 Uhr

Die Alte Schule wird zum Bürgerzentrum für Haberskirch

Plus Eigentlich sollte die alte Schule in der Mitte von Haberskirch abgerissen werden. Jetzt entsteht dort ein Bürgerzentrum. Was ist genau geplant?

Von Ute Krogull

Seit Jahren steht die alte Schule in der Haberskircher Ortsmitte leer. Zuletzt war sie im Besitz eines Investors, der das über 100 Jahre alte Gebäude abreißen und dort Wohnhäuser errichten wollte. Nun hat die Stadt es gekauft. Die Schule ist gerettet - und soll zum Mittelpunkt für das Dorf werden. Neu gebaut wird auf dem Gelände trotzdem.

Der Wunsch nach einem Bürgerzentrum für die 650 Einwohner kam im Rahmen der Diskussionen über das Ortsteilentwicklungskonzept auf. Denn abgesehen vom beliebten Gasthaus Lindermayr fehle ein echter Treffpunkt, sagt Stadtrat Andreas Beutlrock. Die Stadt reagierte auf diesen Wunsch und kaufte dem Investor die alte Schule und 900 Quadratmeter Grund ab.

Aus dem Jahr 1919 stammt diese Aufnahme der Haberskircher Schule. Bild: Ehemalige Gemeinde Haberskirch

Das Areal dahinter bleibt in Händen eines Bauträgers, der dort drei Doppelhäuser errichten wird. Diesem Antrag stimmte der Stadtrat kürzlich zu. Geplant waren ursprünglich fünf Doppelhäuser auf der Gesamtfläche von 2900 Quadratmetern, was der Stadtrat als zu viel und zu eng angesehen hatte.

Es wurden schon einige Ideen zusammengetragen, was im Bürgerzentrum alles entstehen könnte: in erster Linie Räume für Vereine, Jugend und Senioren, für Dorffeste und kleinere Veranstaltungen. Eine Tauschbörse könnte es ebenso geben wie einen Verkauf des ortsansässigen Landwirts. Auf keinen Falls solle das aber eine Konkurrenz zur Wirtschaft darstellen, versichert Beutlrock: "Wir überlegen, wie man hier kooperieren kann."

Bürgerzentrum von Haberskirch soll in fünf Jahren eröffnen

Bis die Haberskircher ihr Bürgerhaus in Besitz nehmen können, wird einige Zeit ins Land gehen, Beutlrock schätzt die Spanne auf etwa fünf Jahre. Durch Corona können die Beteiligten am Ortsentwicklungskonzept sich seit Langem nicht treffen, auch müsse man den Bau aus dem Jahr 1910 erst einmal in Zusammenarbeit mit Fachleuten auf Statik, Bausubstanz und Potenziale überprüfen. Danach wollen die Bürger die Ärmel hochkrempeln und vieles in Eigenregie angehen - mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Stadt. Kosten, staatliche Zuschüsse und Beiträge von Sponsoren, all das gilt es erst einmal abzuklären. Unter Denkmalschutz steht der Bau nicht, doch hinter der momentan hässlichen Fassade steckt ein ansehnliches Gebäude.

Beutlrock glaubt, dass dies die Chance auf einen Dorfmittelpunkt darstelle, der einen Austausch ermöglicht. Denn das Dorf sei im Grunde dreigeteilt: Altort, Bungalow-Siedlung und die sogenannte Wochenendsiedlung ein Stück außerhalb. Das gesellschaftliche Leben konzentriert sich auf Feuerwehr, Schützen und Kirche. "Unsere Jugendlichen treffen sich an der Bushaltestelle."

Haberskirch: Wird ein Verein Träger des Bürgerzentrums?

Damit sich das ändert, überlege die Dorfgemeinschaft, einen Verein zu gründen. Dieser könnte das Bürgerzentrum übernehmen und tragen. Als erster Schritt nach der baulichen Begutachtung steht jedoch die Erarbeitung eines Konzepts an.

Mit der Umwidmung in ein Bürgerzentrum nimmt eine wechselhafte Geschichte eine gute Wendung. Haberskirch hat bereits mindestens seit 1867 eine Schule, allerdings an anderer Stelle. 1910 wurde an der St.- Stefan-Straße die jetzige "alte Schule" eröffnet, auf die außer den Haberskirchern die Wulfertshauser, Ober- und Unterzeller Kinder von der ersten bis zur achten Klasse gingen, wie der Ortschronist Rupert Pfau herausgefunden hat. Bis 1950 wurden sie von nur einem Lehrer in einem Schulsaal unterrichtet, teilweise aber in zwei "Schichten" am Vor- und Nachmittag, weil es so viele waren.

Die alte Schule in Haberskirch soll ein Bürgerzentrum werden. Bild: Marlene Volkmann

1964 wurde die Einrichtung geschlossen und die Kinder besuchten fortan großteils die Schule in Stätzling. Das Gebäude befand sich im Besitz der damals eigenständigen Gemeinde, die es an einen Unternehmer verkaufte. Statt der versprochenen "Textilfabrik" brachte dieser dort ein Lager und eine Wohnung unter, in welcher lange Zeit ein Altpapiersammler lebte.

Nach dem Tod des Unternehmers vor etwa fünf Jahren verkauften dessen Erben Gebäude und Grundstück an eine Projektentwicklungsfirma. Dass die Stadt hier, mitten im Ort, zugreifen konnte, sei ein Glücksfall, findet Stadtrat Beutlrock: "So eine Chance bekommt man nur einmal!"

Lesen Sie auch:





Themen folgen