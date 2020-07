vor 29 Min.

Die B2 zwischen Mering und Merching ist gesperrt

Plus Der Fahrbahnbelag der Bundesstraße 2 zwischen Mering und Merching wird ausgetauscht. Wie lange die Maßnahme dauert und was das für die Autofahrer bedeutet.

Von Philipp Schröders

Autofahrer, die regelmäßig auf der B2 zwischen Mering und Merching unterwegs sind, müssen sich auf Umwege einstellen. Weil der Fahrbahnbelag der Bundesstraße marode ist, wird er seit Montag erneuert.

Für die Dauer der Maßnahme bis einschließlich Freitag, 14. August, ist die Strecke für den Durchfahrtsverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Bei der nun anstehenden Erneuerung werden die oberen fünf Zentimeter des Fahrbahnbelags aus Asphalt auf einer Länge von ungefähr zweieinhalb Kilometern ausgetauscht. Begonnen wurde auf dem Abschnitt südlich der Einmündung der Staatsstraße 2380 in Richtung Königsbrunn bis zur Einmündung Mering-Süd.

B2 in Mering gesperrt: Alter Asphalt wird abgetragen

Am Montagmorgen starteten die Straßenarbeiter damit, den Belag mit einer großen Asphaltfräse abzutragen. Am Mittag waren sie auf einer Fahrbahnseite bereits bis zur Ausfahrt Mering-Mitte vorangekommen.

Hier baut der Landkreis Aichach-Friedberg 2020 1 / 8 Zurück Vorwärts Hochbau-Programm 2020 2020 insgesamt 6,4 Millionen Euro für bereits begonnene Projekte, bzw. Planungs- und Grundstückskosten. Zuschüsse 0,4 Millionen Euro Landratsamt Aichach Erweiterung (Kostenschätzung: 9,4 Millionen Euro, 2020: 1 Million Euro) Vinzenz-Pallotti-Förderschule Friedberg Neubau von Schule, Sporthalle und Freisportanlagen, Abbrucharbeiten, Grunderwerb (Gesamtkosten-Schätzung: 36,6 Millionen Euro, 2020: 4,3 Millionen Euro)

Hochbau-Programm 2020 Realschule Aichach Generalsanierung, Erweiterungsbau (Gesamtkosten: 6,1 Millionen Euro, Ansatz 2020: 250.000 Euro, Baubeginn ab 2021) Realschule Mering Sanierung WCs und Heizzentrale (Gesamtkosten: 2 Millionen Euro, 2020: Restzahlung 0,1 Millionen Euro) Gymnasium/Realschule Mering Sanierung Ambérieu-Halle (Gesamtkosten: 4,7 Millionen Euro, Ansatz 2020: 0,2 Millionen Euro, ab 2022) Gymnasium Friedberg Neubau Sporthalle (Gesamtkosten: 8,4 Millionen Euro, 2020: 0,5 Millionen Euro für Planung, Baubeginn: ab 2024)

Hochbau-Programm bis 2024 Landratsamt Aichach Sanierung Bestandsgebäude (Gesamtkosten: 6,7 Millionen Euro, ab 2023) FOS/BOS Friedberg Erweiterung (Gesamtkostenschätzung: 11 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2021/2022) Realschule Friedberg Sporthalle Generalsanierung (Kostenschätzung: 1,9 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) Berufsschule Friedberg Generalsanierung Haus 3+3a (Gesamtkostenschätzung: 6,1 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023)

Tiefbau-Programm 2020 2020 insgesamt 3 Millionen Euro Zuschüsse 1,4 Million Euro Beteiligung Kommunen 0,4 Millionen Euro AIC 2 Höfarten – Kreisgrenze Neubau Geh- und Radweg und Ausbau von Schiltberg-Höfarten bis Kreisgrenze Dachau über 1,5 Kilometer (Kosten: 3,1 Millionen Euro, 2020: 50.000 Euro für Planung, Baubeginn: 2021)

Tiefbau-Programm 2020 AIC 9 Aindling – Lechbrücke Neubau Geh- und Radweg auf 2,5 Kilometer (Kosten: 1,6 Millionen Euro, 2020: 50 000 Euro, Baubeginn: ab 2021) AIC 11 Bachern – Rohrbach Straßenausbau auf einem Kilometer (2020: 140 000 Euro) AIC 12 Mering – Unterbergen Kreisverkehr Abzweigung Mandichosee, Kurvenausbau und Sanierung mit begleitendem Radweg zum Schmiechener Ortsteil über 2,7 Kilometer (Gesamtkosten 3,5 Millionen Euro, 2019: 1,9 Millionen Euro) AIC 17 Schmiechen Ausbau Ortsdurchfahrt auf einen Kilometer, Gesamtkosten: 2,1 Millionen Euro, 2020: 0,7 Millionen Euro)

Tiefbau-Programm bis 2024 AIC 3 Höfarten – Kreisgrenze Geh- und Radweg von Schiltberg-Höfarten bis Kreisgrenze Neuburg-Schrobenhausen über 2,7 Kilometer (Kosten: 1,6 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) AIC 7 Kühbach Ausbau Ortsdurchfahrt auf 0,7 Kilometer (Kosten: 1,2 Millionen Euro, Baubeginn ab 2023) AIC 12/17 Unterbergen Ausbau Ortsdurchfahrten auf insgesamt 0,7 Kilometer (Gesamtkosten: 1,6 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2022)

Tiefbau-Programm bis 2024 AIC 17 Kissing Ausbau Ortsdurchfahrt auf 1,5 Kilometer (Kosten: 3,3 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2024) AIC 18 Steindorf Ausbau Ortsdurchfahrt auf einen Kilometer und Ausbau bis Kreisgrenze Fürstenfeldbruck über drei Kilometer (Gesamtkosten: 5,7 Millionen Euro, Baubeginn Ortsdurchfahrt: ab 2022, Baubeginn bis Kreisgrenze: ab 2024) AIC 21 Wessiszell – Weinsbach Ausbau Ortsdurchfahrt Wessiszell (Dasing) bis Einmündung AIC 10 auf zwei Kilometer (Kosten: 4,7 Millionen Euro, Baubeginn: ab 2023) AIC 27 Reicherstein Ausbau Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil auf 0,6 Kilometer Länge (Kosten: 1,2 Millionen Euro, Baubeginn ab 2023)

Straßensanierungen 2020 bis 2023 Insgesamt 2020 250.000 Euro 2020 AIC 3 (Ortsdurchfahrt Schiltberg-Gundertshausen), AIC7 (Ortsdurchfahrt Schiltberg-Rapperzell), AIC 8 (Ortsdurchfahrt Petersdorf- Appertshausen), AIC 18 (Steindorf, Einmündung Staatsstraße 2052) 2021 AIC 3 (Schiltberg), AIC 14 (Ortsdurchfahrt Ried) 2022 AIC 12 (Kissing – Mering), AIC 13 (Hergertswiesen – Grenze Dachau) 2023 AIC 20 (Dasing-Laimering – Dasing-Rieden). (cli)

Insgesamt werden nach Angaben des Staatlichen Bauamts die oberen fünf Zentimeter des Fahrbahnbelags aus Asphalt auf einer Länge von ungefähr 2,5 Kilometern ausgetauscht.

Die Maßnahme beginnt südlich der Einmündung der Staatsstraße 2380 (Abzweig nach Königsbrunn), umfasst den Abzweig der Kreisstraße AIC 12, die Einmündung Mering-Süd und endet im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2052 in Merching.

Vollsperrung zwischen Mering und Merching

Zur Durchführung der Arbeiten ist es erforderlich, bis zum 14. August eine Vollsperrung der Bundesstraße 2 zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2380 Richtung Königsbrunn (diese bleibt befahrbar) und der Einmündung der Staatsstraße 2052 in Merching (diese wird gesperrt) einzurichten. Der grobe Bauzeitenplan sieht vor, dass in der ersten Woche der erneuerungsbedürftige Asphalt abgefräst wird und mit dem Einbau der unteren Asphaltschicht begonnen wird. In der zweiten Woche werden sowohl die Verbindungsrampen zu den untergeordneten Straßen sowie die obere Asphaltschicht eingebaut. Die dritte Woche ist für das Aufbringen der Markierung sowie für die Straßenausstattung, beispielsweise die Leitpfosten, erforderlich.

17 Bilder Die Fahrbahn der B2 bei Mering wird erneuert Bild: Philipp Schröders

Die Umleitung des Verkehrs auf der Bundesstraße erfolgt in beiden Richtungen zwischen Mering-St. Afra über die Staatsstraße 2052 nach Ried und weiter über die Kreisstraßen AIC14 sowie FFB4 über Tegernbach und Mittelstetten bis zur B2 zwischen Althegnenberg und Hattenhofen.

Obwohl die Arbeiten in der verkehrsärmeren Zeit in den Sommerferien stattfinden, sind Verkehrsbehinderungen während der Baumaßnahme leider nicht zu vermeiden. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibenden und Anlieger um Geduld und Verständnis für die auftretenden Behinderungen sowie um Beachtung der ausgeschilderten Umleitungen.

