vor 17 Min.

Die Badesaison an den Seen kann starten

Eine einwandfreie Wasserqualität erlaubt auch in diesem Jahr ungetrübten Badespaß am Friedberger See.

Das Gesundheitsamt bescheinigt den Gewässern im Wittelsbacher Land eine einwandfreie Wasserqualität.

Wenn am Wochenende die Temperaturen wieder über 25 Grad steigen, können sich die Bürger ruhigen Gewissens in die Seen stürzen. Baden in natürlichen Gewässern gehört zu den schönsten und beliebtesten Freizeitvergnügen. Voraussetzung für ungestörte Badefreuden ist allerdings eine einwandfreie Wasserqualität. Zum Start der Badesaison meldet nun das Gesundheitsamt für die Seen im Landkreis gute hygienische Bedingungen.

Im Landkreis Aichach-Friedberg werden insgesamt neun Badegewässer regelmäßig durch das Gesundheitsamt überprüft. Dies sind die sechs „EU-Badegewässer“: der Radersdorfer See bei Kühbach, der Mandlachsee bei Pöttmes, der Badesee Lechfeld bei Aindling, der Friedberger See, der Weitmannsee bei Kissing und der Mandichosee (Lechstaustufe 23) zwischen Mering und Merching, dazu als weitere beliebte Badestellen der Derchinger See, der Auensee (Kissing) und der Afrasee 2 (Friedberg).

Die EU-Badegewässer werden vom Gesundheitsamt im Abstand von vier Wochen nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Die weiteren Badestellen beprobt das Gesundheitsamt routinemäßig. Die ersten Wasserproben der EU-Seen in diesem Jahr wurden am 23. April entnommen und vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ausgewertet. Sie waren durchgehend bakteriologisch einwandfrei. Dem Baden in den untersuchten Gewässern steht also aus hygienischer Sicht nichts im Wege. Bei Fragen steht das Gesundheitsamt unter Telefon 08251/92-431 zur Verfügung.

In den Freibädern in Aichach, Dasing und Mering wird die Wasserqualität regelmäßig durch die Betreiber geprüft. Auch hier ist ungetrübter Badespaß geboten, mit Aufsicht durch Bademeister.

Das Freibad in Dasing wird bei gutem Wetter am 14. Mai öffnen. Rückfragen hierzu direkt beim Freibad Dasing unter 08205/1408. Auf der Anlage in Mering wird derzeit noch gebaut. Wie Renate Brüll vom Bauamt der Marktgemeinde mitteilt, soll das Freibad im Zeitraum Mitte bis Ende Mai seine Pforten öffnen. Kommende Woche wird die Verwaltung den exakten Termin bekanntgeben. Die Eintrittspreise in Dasing und Mering bleiben im Vergleich zum letzten Jahr unverändert. Ebenso wie die Öffnungszeiten.

Das Freibad Dasing ist an allen Wochentagen von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. In Mering können Besucher unter der Woche von 10.45 Uhr bis 19.30 Uhr schwimmen. Am Wochenende und an Feiertagen von 10 Uhr bis 19.30 Uhr. (FA)

