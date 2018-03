Die Bahn profitiert, die Friedberg zahlt

Ist der Ausbau der Pendlerparkplätze wirklich Aufgabe der Stadt?

Es klingt zunächst nach einer guten Nachricht: Nach Jahren der Verweigerung geht die Bahn nun endlich auf die Forderung ein, am Friedberger Bahnhof ein vernünftiges Parkplatzangebot zu schaffen. Der Haken daran: Die Stadt soll das Grundstück kaufen und das Parkdeck selber bauen.

Das ist ein Witz. Wer profitiert denn in erster Linie von einem vernünftigen Angebot an Rad- und Pkw-Stellplätzen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs? Das ist doch zunächst einmal die Bahn selbst; schließlich sind es ihre Fahrgäste, die mit dem Auto kommen und dann auf den Zug umsteigen. Jeder Häuslebauer, jeder Geschäftsmann muss die nötigen Stellplätze für seine Besucher und Kunden nachweisen oder Ablöse zahlen, falls dies auf dem eigenen Grundstück nicht möglich ist. Die Bahn hingegen verlangt auch noch frech Geld dafür, dass die Stadt eine Aufgabe übernimmt, die eigentlich Sache des Unternehmens wäre.

So einfach darf man das angesichts der Kosten nicht durchgehen lassen. Wenn die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis kommt, müssen auch die Abgeordneten in Bund und Land ran, um zu einer für beide Seiten tragbaren Lösung zu kommen.

