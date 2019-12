vor 17 Min.

Die Biber besuchen Merching

Kleine Meringer Pfadfinder beweisen ihren Fleiß und ihr großes Umweltbewusstsein

Von Christina Riedmann-Pooch

Biber gelten als kräftig, fleißig und sind vor allem für ihre Baukünste am Wasser bekannt – bestimmt auch deshalb tragen die kleinen Pfadfinder aus Mering stolz ihren Namen. Die Gruppe gibt es erst seit März, Ende Oktober haben sie nochmals Zuwachs bekommen.

Dass sie bauen können, haben sie mit ihren Pfadfindergruppenleitern um Stammleiter Andreas Meyer im Sommer bewiesen und ein Floß am Mandichosee gebaut – und dass sie fleißig sind, gilt für sie auch. Zweimal haben sie in Merching schon Unrat und Müll gesammelt. Ihre Grundsätze sind als christliche Pfadfindergruppe: Natur, Helfen, Lernen, Glaube und Feuer. Um Merchings Bürgermeister Martin Walch von ihrem Einsatz zu berichten, die Fundstücke zu zeigen und auch, weil sie auf einem Merchinger Grundstück am Bach eine kleine Heimat für ihre Treffen gefunden haben, luden die Biber den Rathauschef zu einer ganz besonderen Feier ein. Eigentlich würde man an diesem neblig klammen Herbstabend gar keine Lust verspüren, nach draußen zu gehen – aber die Biber, Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sowie Betreuer aus Mering, Merching und Prittriching, wissen, wie man es sich gemütlich macht: Bei einem heimeligen, prasselnden Lagerfeuer.

Die heiße Suppe dampft schon mit verführerischem Duft im Kessel über dem Feuer und der Punsch duftet verlockend. Während Andreas Meyer mit einer Gruppe am Feuer Tänze und Lieder für den Bürgermeister einübt, sind einige ältere Kinder mit Laternen losgezogen, um Martin Walch abzuholen. Die Kinder sind aufgeregt: Wie er wohl aussieht, der Herr Bürgermeister und ob er tatsächlich nett ist? Schließlich haben sie einen ganzen Schubkarren voll mit Unrat gesammelt: von Socken über eine volle Muffin-Packung bis zu Eisenteilen. Vorsichtshalber haben ein paar Kinder sogar ein wenig Müll aus Prittriching dazugelegt. Endlich taucht der Bürgermeister aus dem Dunkeln auf. Sogar seinen Geschäftsführer Rainer Fieber hat er dabei, samt süßer Nachspeise für die Kinder, und die Jugendbeauftragte Monika Scheibenbogen mit Hund, was die Kinder besonders toll finden.

Lange hat der Bürgermeister aber nicht Zeit, sich am Feuer aufzuwärmen, schließlich wollen die Kinder mit ihm spielen, für ihn am Lagerfeuer singen und ihm ihre Arbeit präsentieren – und dafür lobt sie der Bürgermeister sehr. Dann wird es sehr fröhlich und erstaunlich ruhig: Denn selten kann man das prasselnde Feuer so schön beobachten, wie beim Stockbrotbacken in einer kalten Herbstnacht.

Wer gerne bei den Meringer Bibern, deren Treffen 14-tägig stattfinden, mitmachen will, kontaktiert Andreas Meyer, Telefon 0178/65569 36 oder pfadfinder@christustreff-mering.de

